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Нарконарния: в квартире у екатеринбуржца нашли шкаф марихуаны
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Нарконарния: в квартире у екатеринбуржца нашли шкаф марихуаны 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
В квартире екатеринбуржца нашли шкафы с марихуаной. На кадрах, которые сняли правоохранители, 30-летний молодой человек показывает, что мини-оранжерею он организовал в шкафу своей квартиры на Ереванской. При просмотре этого видео сразу вспоминается детский фильм «Хроники Нарнии», где герои через шкаф попадают в волшебный мир.
«В жилище нелегального садовода сыщики обнаружили два полиэтиленовых свертка, две полуторалитровые стеклотары, а также пять пластиковых емкостей с веществом растительного происхождения и компактную лабораторию для выращивания наркосодержащих растений», — рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.
Мужчина во всём признался и рассказал, что купил в одном из магазинов бытовых товаров специальное оборудование для культивации растений, а затем семена. По его словам, запрещенные вещества он хранил для себя.
«Однако у полицейских есть основания полагать, что гражданин намеревался сбыть указанную партию готовой продукции третьим лицам за вознаграждение, — подчеркнули в отделении по связям со СМИ УМВД. — Проведенным исследованием было установлено, что изъятое является марихуаной общей массой порядка 100 граммов».
За это молодому человеку грозит от четырех до восьми лет колонии.
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