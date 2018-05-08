Нарконарния: в квартире у екатеринбуржца нашли шкаф марихуаны

В квартире екатеринбуржца нашли шкафы с марихуаной. На кадрах, которые сняли правоохранители, 30-летний молодой человек показывает, что мини-оранжерею он организовал в шкафу своей квартиры на Ереванской. При просмотре этого видео сразу вспоминается детский фильм «Хроники Нарнии», где герои через шкаф попадают в волшебный мир.

Екатеринбурга. «В жилище нелегального садовода сыщики обнаружили два полиэтиленовых свертка, две полуторалитровые стеклотары, а также пять пластиковых емкостей с веществом растительного происхождения и компактную лабораторию для выращивания наркосодержащих растений», — рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД

Мужчина во всём признался и рассказал, что купил в одном из магазинов бытовых товаров специальное оборудование для культивации растений, а затем семена. По его словам, запрещенные вещества он хранил для себя.

«Однако у полицейских есть основания полагать, что гражданин намеревался сбыть указанную партию готовой продукции третьим лицам за вознаграждение, — подчеркнули в отделении по связям со СМИ УМВД. — Проведенным исследованием было установлено, что изъятое является марихуаной общей массой порядка 100 граммов».

За это молодому человеку грозит от четырех до восьми лет колонии.