В Крыму производители клубники попросили защитить их от демпинга

Хозяйство в селе Холмовка Бахчисарайского района Крыма — крупнейший в регионе производитель клубники закрытого грунта. Уборка урожая здесь идет с начала апреля до середины июля. В конце сезона все кусты удалят, землю переработают, чтобы в сентябре высадить новые саженцы и начать цикл с нуля. Единовременно в теплицы высаживают около 800 тысяч растений. Кстати, саженцы хозяйство покупает в Краснодарском крае у официального правообладателя сорта Mazzoni Group.

А пока идет сбор ягоды, ежедневно с шести утра и до 11.00 в сезон здесь трудятся 100-120 человек. Днем все замирает, потому что собирать клубнику в жару нельзя. А вечером снова за работу. За сбор одного килограмма агропредприятие платит 20 рублей — вдвое больше, чем в других хозяйствах. Опытный сборщик за смену упаковывает до 30 ящиков, зарабатывая примерно 1000 рублей. Ягоды складывают в пластиковые контейнеры, сразу же сортируя их по трем категориям в зависимости от размера.

— Самое главное — брать клубнику только за хвостик и не прикасаться к ягоде. Она от этого портится, — делится опытом сборщица Татьяна Кадырова. — И укладываем мы ее так, чтобы не сдавить при транспортировке.

Хозяйству в Холмовке в этом году восемь лет. Все — от саженцев сорта «клери» до теплиц и самой технологии выращивания здесь итальянское. Один из трех учредителей агропредприятия — тоже итальянец Франко Зенти, которого почитают как гуру клубничного дела. Его собственный сортовой питомник находится в Вероне , а хозяйства — по всему миру. Франко Зенти постоянно экспериментирует, предлагает новые сорта клубники и возможности для бизнеса. Поэтому в Крыму могут пользоваться самыми передовыми технологиями производства ягоды в закрытом грунте.

— Ягоду можете есть с куста немытую, — говорит главный агроном агропредприятия Риза Усеинов. — Как только начинается цветение, любая обработка, будь то подкормка минеральными удобрениями или средствами защиты, прекращается. Мы регулярно проверяем содержание нитратов в клубнике, оно у нас вдвое ниже допустимого. Поэтому риск исключен.

Сбор только входит в пиковую фазу, ежедневно здесь отгружают покупателям пять — семь тонн продукции. Примерно тонна идет на внутренний рынок Крыма, остальное отправляют в основном в Москву Петербург . Однако цены на деликатес кусаются. На проходной предприятия килограмм холмовской клубники стоит 200 рублей. На оптовом рынке крымской столицы за него попросят уже 300 рублей. А до покупателя он дойдет еще как минимум на сотню дороже. Импортная же клубника в розницу стоит 250 рублей за килограмм. Но в качестве она заметно проигрывает крымской. Кроме внешнего вида у привозной ягоды ни вкус, ни аромат не напоминают натуральный продукт. Однако недобросовестная конкуренция приводит к тому, что даже в использованные картонные ящики из Холмовки пытаются упаковать импорт, выдавая за местную продукцию. Чтобы избежать подделок, предприятие одело продавцов в фирменные футболки и бейсболки, но знают их далеко не все покупатели. Да и с мелкой розницей производители не работают.

— Сейчас Крым наводнила турецкая, греческая, египетская клубника, — говорит Риза Усеинов. — Ее оптовая цена начинается от 50 рублей за килограмм. При таком демпинге мы просто выйдем в ноль или получим минимальную прибыль по итогам сбора урожая. В прошлые годы мы такого давления не испытывали.

В пик сезона в Холмовке могут снизить цену до 100 рублей за килограмм, однако дальнейшее снижение ставит под угрозу развитие агропредприятия. А планы здесь большие. Начинали в Холмовке с трех гектаров теплиц и 30 человек постоянного персонала. Сейчас в агрокомплексе занято теплицами 11 гектаров, в следующем году намечено расширение до 18 гектаров. Уже высажен сорт ремонтантной клубники, которая обеспечит покупателей ягодой в межсезонье. И это только в одном хозяйстве. По соседству такой же клубничный комплекс другого производителя занимает еще шесть гектаров.

— В советское время только в одном Бахчисарайском районе клубникой было занято 500 гектаров, — рассказал начальник управления сельского хозяйства районной администрации Василий Фаевский. — Надо стремиться к этому же уровню производства.

Сейчас в Крыму, по официальным данным, ягодниками занято 660 гектаров сельхозугодий. Но в профильном министерстве правительства признают, что реальная цифра как минимум вдвое больше, потому что неучтенными остаются личные подворья и индивидуальные предприниматели.

Помочь местным производителям бороться с демпингом в правительстве Крыма могут только рейдами в розничные сети и проверкой качества. Опыт прошлых лет показывает, что самая дешевая ягода накачана нитратами и небезопасна для здоровья потребителей. Особенно если это дети. В самое ближайшее время такие совместные с Россельхознадзором Крыма рейды пройдут на рынках полуострова.

Комментарий

— Мы выдаем крупные гранты, и сегодня каждый второй аграрий в регионе хочет заниматься садоводством, виноградарством или выращиванием ягоды. Сейчас любая долина, где есть благоприятные условия, а неподалеку река и горы, занята садами и виноградниками. Каждый год у нас по 1000 гектаров новых насаждений. Поэтому ежегодно Крым бьет собственные рекорды урожайности. Еще год-два — и свободной сельскохозяйственной земли в Бахчисарайском районе уже не будет.