Челябинцы изучают памятные места Ленинского района по «Маршруту Танкограда»

Экскурсионные маршруты в Ленинский район организовали в Челябинске в преддверии Дня Победы в рамках проекта «Маршрут Танкограда», сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Ранее три экскурсионных маршрута по местам боевой славы города разработал Челябинский тракторный завод . За несколько лет по так называемому «Маршруту Танкограда» прошли более 2 тыс. школьников. Если раньше экскурсии были в Тракторозаводском районе, то теперь прогулку для детей организовали в Ленинском.

Школьникам показывают мемориал «Тыл — фронту», стелы «Труженикам тыла» и «Блокадникам Ленинграда», рассказывают о героической истории завода «Станкомаш».

«Для меня самым неожиданным было узнать, что КБС — это не «край бешеных собак», не «конец белого света», а «коммунально-бытовое строительство», — цитирует ученика школы №155 Челябинска Алексея Сорокина газета «Губерния». — Я много раз бывал в Ленинском районе, но никогда не думал об этих местах с точки зрения истории, а ведь здесь действительно зарождался наш город».

Экскурсионный маршрут по Ленинскому району в скором времени войдёт в новую книгу, чтобы дети и взрослые сами могли прогуляться по маршруту легендарного Танкограда.

Напомним, в школе № 155 Челябинска зимой открыли Музей Сталинградской битвы, включающий более 100 экспонатов. Их собирали сами ученики в составе поискового отряда во время поездок на Мамаев курган.