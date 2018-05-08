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Челябинцы изучают памятные места Ленинского района по «Маршруту Танкограда»
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Челябинцы изучают памятные места Ленинского района по «Маршруту Танкограда» 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Экскурсионные маршруты в Ленинский район организовали в Челябинске в преддверии Дня Победы в рамках проекта «Маршрут Танкограда», сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
Ранее три экскурсионных маршрута по местам боевой славы города разработал Челябинский тракторный завод. За несколько лет по так называемому «Маршруту Танкограда» прошли более 2 тыс. школьников. Если раньше экскурсии были в Тракторозаводском районе, то теперь прогулку для детей организовали в Ленинском.
Школьникам показывают мемориал «Тыл — фронту», стелы «Труженикам тыла» и «Блокадникам Ленинграда», рассказывают о героической истории завода «Станкомаш».
«Для меня самым неожиданным было узнать, что КБС — это не «край бешеных собак», не «конец белого света», а «коммунально-бытовое строительство», — цитирует ученика школы №155 Челябинска Алексея Сорокина газета «Губерния». — Я много раз бывал в Ленинском районе, но никогда не думал об этих местах с точки зрения истории, а ведь здесь действительно зарождался наш город».
Экскурсионный маршрут по Ленинскому району в скором времени войдёт в новую книгу, чтобы дети и взрослые сами могли прогуляться по маршруту легендарного Танкограда.
Напомним, в школе № 155 Челябинска зимой открыли Музей Сталинградской битвы, включающий более 100 экспонатов. Их собирали сами ученики в составе поискового отряда во время поездок на Мамаев курган.
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