ФОК с бассейном и фитнес-клубом в Люблино могут ввести в эксплуатацию в июне

Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и фитнес-клубом планируется ввести в эксплуатацию в июне 2018 г. в районе Люблино, сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора со ссылкой на его председателя Олега Антосенко.

«Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и фитнес-клубом планируется ввести в эксплуатацию в июне этого года в районе Люблино на юго-востоке Москвы », — приводятся в сообщении слова О. Антосенко.

Как уточнили в пресс-службе, ФОК расположен по адресу: ул. Белореченская, вл. 2, мкр-н 39Б. Он возведен за счет средств инвестора.

«На юго-востоке города в пяти минутах от станции метро «Люблино» построен новый комплекс для занятий физкультурой и спортом. Застройщику выдано заключение о соответствии (ЗОС) построенного объекта требованиям техрегламентов и проектной документации», — отметил О. Антосенко.

По его словам, в здании есть бассейн на пять дорожек, тренажеры различной нагрузки, залы для групповых занятий, фитнес-кафе и салон парикмахерская для удобства посетителей.