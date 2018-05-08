ФОК с бассейном и фитнес-клубом в Люблино могут ввести в эксплуатацию в июне 

Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и фитнес-клубом планируется ввести в эксплуатацию в июне 2018 г. в районе Люблино, сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора со ссылкой на его председателя Олега Антосенко.
«Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и фитнес-клубом планируется ввести в эксплуатацию в июне этого года в районе Люблино на юго-востоке Москвы», — приводятся в сообщении слова О. Антосенко.
Как уточнили в пресс-службе, ФОК расположен по адресу: ул. Белореченская, вл. 2, мкр-н 39Б. Он возведен за счет средств инвестора.
«На юго-востоке города в пяти минутах от станции метро «Люблино» построен новый комплекс для занятий физкультурой и спортом. Застройщику выдано заключение о соответствии (ЗОС) построенного объекта требованиям техрегламентов и проектной документации», — отметил О. Антосенко.
По его словам, в здании есть бассейн на пять дорожек, тренажеры различной нагрузки, залы для групповых занятий, фитнес-кафе и салон парикмахерская для удобства посетителей.
«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на социально значимых объектах. К проверкам ФОКа в районе Люблино привлекались специалисты Центра экспертиз («ЦЭИИС»), которые провели весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований», — добавил О. Антосенко.