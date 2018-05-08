Зал исторической правды открылся в музее Победы в Москве

В преддверии праздника 9 Мая в музее Победы на Поклонной горе в Москве открыли Зал исторической правды, в котором представлены все основные факты и документы о Великой Отечественной войне, передает во вторник корреспондент РИАМО

Владимир Мединский. «Поздравляю вас с открытием в музее Победы Зала исторической правды. Здесь, помимо музейных предметов и документов, есть тексты с цифрами войны. Здесь собраны сведения о ресурсах, которые были выкачаны Гитлером на захваченных территориях», — сказал министр культуры России

Он отметил, что в Зале исторической правды также представлены сведения о миллионных жертвах войны и потерях оккупированных стран.

«Великая Победа — наш общий праздник. Общее достояние народа, плечом к плечу сражавшегося на фронтах, в партизанских отрядах, в движении сопротивления. Мы в неоплатном долгу перед героями и должны сохранить для будущих поколении правду о минувшей войне. Потому считаю открытие новой экспозиции важной своевременной инициативой», — зачитал приветствие президента России Владимира Путина заместитель полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе Николай Овсиенко

Директор музея Победы Александр Школьник выразил благодарность всем, кто помог создать экспозицию — Российскому историческому обществу, Центральному музею вооруженных сил, Мемориальному музею немецких антифашистов, Российскому государственному архиву, школьному музею имени Зои Космодемьянской и тем, кто предоставил уникальные материалы, оказывал научную и экспертную поддержку.

В материалах к мероприятию отмечается, что в новом зале приведена вся страшная статистика Великой Отечественной войны — от уничтоженных городов и населенных пунктов до погибших воинов и мирных жителей. Эмоционально погрузиться в экспозицию помогут фотографии, кинохроника, предметы быта, оружие, газеты, плакаты, личные вещи и документы.

Так, в Зале исторической правды можно увидеть портфель Георгия Жукова , с которым он ходил на доклад к Иосифу Сталину, фотоаппарат «Фотокор-М», использовавшийся для съемки парада 7 ноября 1941 года, Железный крест I класса и многие другие уникальные экспонаты.