Какие танцы запретил Павел

Павел I, ставший законным наследником русского престола в 1796 году, по слухам, был зачат вовсе не от своего официального отца Петра, а от фаворита Екатерины. До зрелого возраста его практически не допускали ко двору. Лишь смерть императрицы даровала Павлу престол, а вместе с ним и неограниченную власть.

Сначала он обратил против себя дворян, значительно ограничив их в правах. Следом за этим он настроил против себя лучшие умы России , наложив вето на ввоз книг и любых печатных изданий из-за границы.

Позже, вспомнив, что ещё в юные годы он был удостоен рыцарского звания, и, решив «защитить честь» женщин, Павел I издал указ о запрете вальса. По его мнению, этот танец был не только излишне легкомысленным, но даже оскорбительным по отношению к дамам.

Неказистый, невысокий и завистливый царь, несмотря на полученное образование, мало разбирающийся в культуре и искусстве, повсеместно запретил «вальсирование» как нечто неприличное. Причина же такого табу была проста — танцуя однажды, император упал.

При этом, падая, он заметил практически открытые ухмылки на лицах присутствующих. Придя в ярость, он принял наиболее странный из всех существующих законов, наложив в 1799 году полнейший запрет на самый любимый при дворе танец. Впрочем, об этом указе позабыли еще до убийства Павла I в 1801 году.