Мособлдума может ввести правила поведения в залах ожидания на пригородных железнодорожных станциях

Мособлдума может рассмотреть вопрос об утверждении правил поведения на пригородных железнодорожных станциях для пассажиров по аналогии с принятыми региональным парламентом требованиями к поведению в аэропортах. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заместитель председателя комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Николай Черкасов.

«Если аэропорты, хотя и московские, но на территории Московской области , то все железнодорожные вокзалы находятся в Москве . Поэтому говорить о том, что наша юрисдикция будет распространена на вокзалы, находящиеся на территории Москвы, конечно нельзя. Но то, что касается пригородного сообщения, то мы уже задумываемся над этим. К сожалению, есть проблема. У нас есть достаточно крупные пригородные ж/д станции, где очень большое скопление людей, и каким-то образом упорядочить поведение людей, реализовать какие-то общепринятые нормы на этих железнодорожных станциях Подмосковья — да, такая тема сейчас назревает», — сказал Н. Черкасов.

Как отметил депутат, достаточно большое количество пассажиров скапливается в залах ожидания в дачный сезон, необходимо создать условия для комфортного времяпрепровождения всех пассажиров.

«На всех железнодорожных станциях существуют те же самые залы ожидания по аналогии с аэровокзалом. Скажем так, возвращаясь с дачи в не совсем трезвом виде, бывает, что граждане укладываются спать на пол. Это исключение, конечно. Но каким-то образом регламентировать поведение человека на железнодорожной станции мы хотели. Какие-то общепринятые нормы должны быть. Тем более, что самые различные категории граждан пользуются железнодорожными станциями: как дети, даже грудные дети, так и люди преклонного возраста. Особенно это касается в дни и часы пик, так называемые, дачные. Это у нас пятница, начало субботы, и воскресенье, как правило, послеобеденное время. Задача не стоит ввести драконовские меры, а посмотреть тот минимальный набор требований к поведению человека на этой станции с тем, чтобы было комфортно находится всем», — пояснил Н. Черкасов.

Депутат добавил, что в настоящее время также ведется дискуссия на тему курительных комнат. «Много дискуссий ведется о том, нужны ли курительные комнаты, как курить, где курить. Пока все эти вопросы, конечно, требуют такого достаточно четкого и не двусмысленного регулирования, чтобы не было сомнений, как себя вести и соответственно, не было сомнений в законности тех требований, которые предъявляют и работники станций, и работники органов полиции», — сказал он.

Ранее Мособлдума приняла закон о введении штрафов за нарушение правил поведения в аэропортах. Предусматривается ответственность за засорение территории аэропорта, загромождение проходов, нарушение использования эскалаторов, лифта, кресел в зоне ожидания и мест для инвалидов. Также законом запрещается слушать музыку без наушников, выводя ее на динамик. Нарушением будет являться и переодевание в общественном месте.