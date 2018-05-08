Топ-10 мемориалов героям Великой Отечественной войны

Москва, 8 мая — «Вести. Экономика». С первого дня Великой Отечественной войны героизм простого советского солдата стал образцом для подражания. На защиту Родины встала вся страна. Пожалуй, нет ни одной семьи в современной России, которая не была бы затронута событиями тех лет. Сегодня мы вспомним о самых важных памятниках, посвященных мужеству и героизму людей, сражавшихся против фашистов.

1. Памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы»

Памятник-ансамбль Героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане в Волгограде является уникальным инженерным сооружением и архитектурно-скульптурным ансамблем, объединенным общей идеей. Мамаев курган — возвышенность на правом берегу Волги, расположенная практически в центре Волгограда (ранее — Сталинграда), являющаяся главным звеном в общей системе обороны Сталинградского фронта. Именно на «высоте 102», как обозначался курган на военных картах, во время Сталинградской битвы шли ожесточенные бои, насмерть стояли советские воины. Склоны кургана были перепаханы бомбами, снарядами, минами. Почва смешалась с осколками металла. Это место огромных людских потерь. Именно здесь, в районе Мамаева кургана, 2 февраля 1943 года закончилась Сталинградская битва. Зал воинской славы — цилиндрической формы здание. На фоне золотой смальты по всему периметру стены круглого зала свисают 34 символических красных знамени, выполненные также из золотой смальты. На этих мозаичных знаменах — имена воинов, павших в Сталинградской битве (7200 человек). В центре зала — 5-метровая скульптура-рука держит факел с огнем Вечной славы. Спиральный пандус подъема ведет к Площади скорби. Вокруг Зала воинской славы возвышаются 9-метровые пилоны с портретными изображениями советских воинов всех родов войск. Скульптура «Родина-мать зовёт!» -это композиционный центр памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде. Одна из самых высоких статуй мира, высочайшая статуя России и Европы. Работа скульптора Е. В. Вучетича и инженера Н. В. Никитина представляет собой многометровую фигуру женщины, шагнувшей вперёд с поднятым мечом. Статуя является аллегорическим образом Родины, зовущей своих сыновей на битву с врагом.

Строительство монумента было начато в мае 1959 года и завершено 15 октября 1967 года.

2. Монумент героическим защитникам Ленинграда

Монумент героическим защитникам Ленинграда на площади Победы — памятник подвигу горожан в трагические дни блокады 1941—1944 годов. Идея сооружения памятника героическим защитникам Ленинграда возникла ещё в годы Великой Отечественной войны. Приступить к созданию мемориала удалось лишь спустя 30 лет после полного освобождения города от вражеской блокады. Лишь в 1960-х годах было окончательно выбрано место возведения будущего мемориального комплекса — площадь у Средней Рогатки, которая в 1962 году была названа площадью Победы. Главной вертикалью Монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы выступает обелиск высотой в 48 м. Он является символом торжества победителей — советского народа. У основания этого объекта расположена скульптурная группа под названием «Победители» — это рабочий и солдат, по замыслу скульптора символизирующие единство тыла и фронта. В северной части комплекса обращен «лицом» к городу памятный зал «Блокада». Завершающая часть композиции Монумента героическим защитникам Ленинграда — это подземное музейное пространство, являющееся филиалом Музея истории Петербурга. Экспозиция здесь посвящена блокаде, обороне города во время Великой Отечественной войны.

3. Парк Победы на Поклонной горе

Парк Победы на Поклонной горе — один из крупнейших в России и в мире мемориальных комплексов, площадь которого 135 га, посвящен победе в Великой Отечественной войне. На площади Победителей возвышается обелиск высотой 141,8 метров. Эта цифра напоминает о 1418 днях и ночах Великой Отечественной войны. На стометровой отметке закреплена бронзовая фигура богини победы Ники с двумя ангелами. У подножия обелиска на гранитном подиуме установлена статуя святого Георгия Победоносца, который копьем поражает змея. Обе скульптуры выполнил Зураб Церетели. В здании музея, построенном по проекту Анатолия Полянского, хранятся 50 тысяч экспонатов, среди которых картины, скульптуры и плакаты о Великой Отечественной войне. Музей оборудован системой поиска «Книга Памяти», в которой можно найти сведения о пропавших без вести. Одна из главных реликвий музея — Знамя Победы, водружённое 30 апреля 1945 года над Рейхстагом в Берлине. Экспозиция музея продолжается на открытом воздухе в Парке Победы, где представлены образцы военной техники: танки, самолеты, немецкие боевые машины.

4. Мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны»

Мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» ("Алёша") — мемориальный комплекс в Ленинском округе города Мурманска. Основной в мемориале является фигура солдата в плащ-палатке, с автоматом за плечом. Высота постамента памятника — 7 метров, высота статуи — 35,5 метра. Высота же всего монумента 42 метра, вес полой внутри скульптуры более 5 тысяч тонн. Статуя «Алёши» уступает по высоте в России лишь волгоградской статуе «Родина-мать». Памятник относится к одним из высочайших памятников России. Взгляд воина устремлен на запад, в сторону Долины Славы, где во время Великой Отечественной войны проходили наиболее ожесточённые бои на подступах к Мурманску. Перед монументом располагается подиум «Вечный огонь», который был выполнен из блоков природного камня чёрного цвета. Чуть выше, рядом с фигурой солдата — покатая трёхгранная пирамида. По замыслу авторов — это приспущенное в знак скорби по павшим воинам боевое знамя.

5. Могила Неизвестного солдата

Могила Неизвестного Солдата — мемориальный архитектурный ансамбль в Москве, в Александровском саду, у стен Кремля. На надгробной плите установлена бронзовая композиция — солдатская каска и лавровая ветвь, лежащие на боевом знамени. В центре мемориала — ниша с надписью «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен». Слева от могилы — стена из шокшинского малинового кварцита с надписью: «1941 Павшим за Родину 1945»; справа — гранитная аллея с тумбами из тёмно-красного порфира. На каждой тумбе название города-героя и чеканное изображение медали «Золотая Звезда». В тумбах содержатся капсулы с землёй городов-героев. Справа от аллеи городов-героев — стела из красного гранита в честь городов воинской славы. Стела представляет собой блок на гранитном постаменте, схожий с тумбами аллеи городов-героев, длиной около 10 метров. В левой части — стена с надписью «Города воинской славы»; справа вдоль блока — названия 45 городов воинской славы, разбитых на столбцы по 4 города в каждом.

6. Мемориал «Героям-панфиловцам»

Мемориал «Героям-панфиловцам»— мемориальный комплекс, посвящённый 28 воинам Красной армии из состава группы истребителей танков 4-й роты 2-го батальона 1075-го стрелкового полка 316-й стрелковой дивизии генерал-майора И. В. Панфилова. Комплекс был торжественно открыт к 30-летию Победы в Великой Отечественной войне, 6 мая 1975 года. Фигуры мемориала были размещены в поле, на обширной возвышенности. Скульпторами проекта выступили: Н. С. Любимов, А. Г. Постол, В. А. Фёдоров; архитекторами В. Н. Датюк, Ю. Г. Кривущенко, И. И. Степанов; главным инженером С. П. Хаджибаронов. Мемориальный комплекс состоит из шести монументальных скульптур высотой 10 метров, олицетворяющих воинов шести национальностей, сражавшихся в рядах дивизии Панфилова. Комплекс разбит на три части. Спереди располагается скульптура ("Вперёдсмотрящий") политрука, вглядывающегося в даль из-под руки. В отдалении — две скульптуры бойцов, сжимающих в руках противотанковые гранаты. В центре — композиция «Клятва на верность Родине», состоящая из трёх скульптур воинов с лицами преисполненными решимости. Впереди скульптурной группы сооружена широкая полоса из бетонных плит, символизирующая оборонительный рубеж, дальше которого немецкие войска не прошли. Одним концом полоса упирается в гранитную стену с описанием трагических событий, другим — в ритуальную площадь, выложенную бетонными плитами. На площади расположен музей-дот с обзорной площадкой на нём. Между бетонной полосой и скульптурной группой находится площадка со звездой из красного гранита предназначенная для возложения венков.

7. Музей-заповедник «Прохоровское поле»

Известность Прохоровка получила 12 июля 1943 г., когда в ходе Курской битвы под Прохоровкой произошло самое крупное во время Великой Отечественной войны встречное танковое сражение. С обеих сторон участвовало до 1000 танков и самоходных орудий. Результатом танкового сражения под Прохоровкой стали провал немецкого плана на Курской дуге «Цитадель» и значительные потери танковых сил германской армии. Танковое сражение под Прохоровкой явилось прологом к разгрому немецко-фашистских войск в Курской битве (5 июля — 23 августа 1943 г.), которая стала переломным событием во всей Второй мировой войне. Государственный военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле» расположен на севере Белгородской области, неподалеку от истоков реки Псёл, и представляет собой территорию с мемориальными сооружениями и памятниками, главным является памятник Победы «Звонница». В центре площади перед музеем находится скульптурно-художественная композиция «Танковое сражение под Прохоровкой. Таран». Композиция очень эмоциональная, как говорили ветераны, в полной мере передающая накал сражения. На площади перед музеем установлена Свеча Памяти. При входе в музей находятся шесть стел — своеобразная каменная книга о Курской битве. В самом музее, в центре зала, посвященного непосредственно битве под Прохоровкой, стоит подлинный танк Т-34. За зданием музея воссозданы фрагменты советских и немецких оборонительных укреплений: блиндажи, траншеи, окопы, ходы сообщений, наблюдательные пункты, артиллерийские площадки и укрытия для танков.

8. Памятник Матросу и Солдату

C середины 1983 года начали возводить пьедестал, под памятник Матроса и Солдата. Решили объединить два рода войск в одном монументе. Авторами этой монументальной экспозиции стали — С. Войцеховский и В Клиник. Направление памятника определяли исходя из эстетической красоты и максимально обзора с видовых площадок основных набережных. На сегодняшний день скульптура окружена дорожками и газонами с цветами, рядом высажены аллеи совсем молодых деревьев, а у ног «Солдата с матросом» выложена плиткой большая площадь, с которой открывается великолепный вид на выход из Севастопольской бухты и на которой проходит ежегодное дефиле военных оркестров.

9. Памятник «Тыл — фронту»

Памятник «Тыл — фронту» — монумент, находящийся в городе Магнитогорске. Он считается первой частью триптиха, состоящего также из монументов «Родина-мать» на Мамаевом кургане в Волгоградеи «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке. Памятник представляет собой двухфигурную композицию рабочего и воина. Рабочий ориентирован на восток, в сторону Магнитогорского металлургического комбината. Воин — на запад, в сторону где во время Великой Отечественной войны находился враг. Подразумевается, что меч, выкованный на берегу Урала, потом был поднят Родиной-матерью в Сталинграде и опущен после Победы в Берлине. В композицию также входит каменный цветок из карельского гранита с вечным огнём.

10. Мемориальный комплекс «Журавли»

Мемориальный комплекс «Журавли» в парке Победы на Соколовой горе г. Саратова — памятник саратовцам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. Мемориальный комплекс «Журавли», один из символов Саратова. Воздвигнутый на Соколовой горе на высоте 160 метров над уровнем моря, имеющий рукотворный холм высотой 100 метров и установленные на нём сорокаметровые пилоны, позволяют видеть силуэт «Журавлей» из многих точек Саратова и Энгельса, и с 20-километрового расстояния вниз и вверх по Волге. Архитектурный ансамбль мемориала «Журавли» состоит из многих элементов: Входная площадь, Мемориальный камень (Центральная плита с Посвящением); Аллея Славы; Фонтан памяти; Рукотворный холм, Парадная военная лестница, Обзорная площадка, Пилоны с закрепленными в центре пятиконечными золотыми звездами и клином 12 серебристых журавлей, летящих на Запад. А также — корпус филиала краеведческого музея (ныне — Музей Боевой славы). Каждый элемент и детали оформления Мемориала, в том числе озеленение и флористика, были продуманы до мелочей и глубоко символичны.