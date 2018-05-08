Оговорочка по Фрейду на инаугурации Путина?

Еще шесть лет с президентом Путиным значат, что в стране продолжится стагнация, а за ее пределами — агрессия. И вдалеке и поблизости.

Насколько празднично все прошло, неясно, но, во всяком случае, места были все заняты, когда Владимир Путин проходил инаугурацию на пост российского президента. Среди 5 тысяч гостей можно было увидеть бывшего немецкого канцлера Герхарда «Северный поток» Шрёдера (Gerhard Schröder), который сидел рядом с Дмитрием Медведевым . А за Шрёдером стоял бывший агент Штази Маттиас «Северный поток» Варниг (Matthias Warnig).

У Путина это уже в четвертый раз с 2000 года, с учетом конституционного перерыва с 2008 по 2012 год, когда он менялся местами с Медведевым.

Потом все вновь официально встало на свои места. Возможно, процедура повторится в 2024 году, когда мандат закончится, и Путин опять отсидит свои два периода подряд. Во всяком случае, Медведева вновь назначили премьер-министром.

В своей речи Путин подчеркнул величие России , которое будет только расти, пообещал улучшение уровня жизни и значительный прогресс в сфере экономики и технологий. В то же время он предостерег, что социальные волнения — это нехорошо.

Вроде тех, что были в субботу, когда в Москве Санкт-Петербурге задержали 1,6 тысяч демонстрантов. Их лозунг гласил: «Он нам не царь». Но ведь именно эту роль Путин все больше пытается на себя примерить.

Во время церемонии создалось впечатление, что перепутались два «равнозначных» слова. То, что должно было обозначать новый президентский срок, можно было истолковать, будто новый мандант — преступление.

Другими словами, это была настоящая оговорка по Фрейду.

И чего же ждать? Многое зависит от обстоятельств. Например, от цены на нефть. Но ничто не указывает на то, что следующие шесть лет Путина у власти изменять картину стагнации и репрессий в стране или агрессивное поведение за границей. Как вдалеке, так и поблизости.

Клаэс Арвидссон — писатель, много лет пишет передовицы в газете «Свенска Дагбладет» (Svenska Dagbladet), редактор Совета безопасности.