Мэр Красноярска не принял проект планировки мкрн «Университетский»

Сергей Еремин отправил на доработку проект планировки мкрн «Университетский», сообщили в мэрии Красноярска.

Напомним, что новый микрорайон должен появиться рядом с СФУ к 2022 г. По плану, на месте садоводческих товариществ планируется возвести 7 жилых комплексов из домов высотой от 16 до 24 этажей.

Однако после общественных слушаний глава города отклонил ранее утверждённый проект. Как следует из документа, решение принято в связи «с поступившими предложениями». На доработку проекта выделено всего 6 месяцев. За это время управлению архитектуры необходимо обеспечить доработку проекта «с учетом предложений и замечаний» и представить его повторно.