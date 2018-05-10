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Мэр Красноярска не принял проект планировки мкрн «Университетский»
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Мэр Красноярска не принял проект планировки мкрн «Университетский» 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Сергей Еремин отправил на доработку проект планировки мкрн «Университетский», сообщили в мэрии Красноярска.
Напомним, что новый микрорайон должен появиться рядом с СФУ к 2022 г. По плану, на месте садоводческих товариществ планируется возвести 7 жилых комплексов из домов высотой от 16 до 24 этажей.
Однако после общественных слушаний глава города отклонил ранее утверждённый проект. Как следует из документа, решение принято в связи «с поступившими предложениями». На доработку проекта выделено всего 6 месяцев. За это время управлению архитектуры необходимо обеспечить доработку проекта «с учетом предложений и замечаний» и представить его повторно.
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