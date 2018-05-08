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«Дал 200 рублей». Стало известно, зачем в Ижевске собрались на митинг оппозиции
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«Дал 200 рублей». Стало известно, зачем в Ижевске собрались на митинг оппозиции 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Ижевске 5 мая прошел митинг оппозиции, который получил громкое название «Он нам не царь». В числе наиболее активных протестующих — подростки и школьники. Почему они решили принять участие в акции и выразить несогласие с политикой действующей власти молодые люди подробно рассказали на камеру. Видео выложено в паблике «Злой ижевчанин». Так, один из школьников, которому на вид не более 14 лет, говрит о том, что «Навальный хотя бы что-то общает», другой уверен, что «Навальный хороший человек». Третий оппозиционер радуется тому, что у «Навального есть предвыборная программа», а еще один участник признается, что пришел на митинг, потому что ему пообещали 200 рублей.
«ФедералПресс» напоминает, что акция протеста «Он нам не царь» прошла почти в ста городах России. Ее инициатор Алексей Навальный и сам побывал на ставшей для его митингов традиционной Пушкинской площади. Покинул, правда, он ее довольно быстро. Спомощью полиции. Стражи порядка были настроены не менее решительно, чем Навальный и его сторонники, — в отделах ОВД оказались сотни человек.
Так, координатор штаба Навального Олег Волков заявил, что задержанных по большей части из отделов отпустили, но что касается координаторов, то «нажим становится все сильнее».
Ранее три акции протеста, инициированные оппозиционером Алексеем Навальным, прошли в 2017 году, одна состоялась в январе этого года после отказа Навальному в регистрации его в качестве кандидата в президенты России.
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