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Голосуем лёжа: новосибирцы смогут выбрать лучшие компании города через телевизор
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Голосуем лёжа: новосибирцы смогут выбрать лучшие компании города через телевизор 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Теперь у жителей Новосибирска есть возможность проголосовать за номинантов «Народной премии НГС» прям с экранов телевизоров — с помощью приставки от «Электронного города».
«НГС у нас на приставке появился относительно давно — с декабря 2016 года, а теперь на самых современных наших приставках, 501-я модель, абоненты «Телевидения Электронного города» могут зайти в раздел НГС, кликнуть по баннеру и проголосовать за номинантов «Народной премии». Это удобно», — рассказал корреспонденту НГС руководитель службы управления брендом «Новотелекома» Дмитрий Мишин.
Дмитрий Мишин отметил, что от любого другого способа голосования этот отличается тем, что авторизация идёт по номеру договора — не нужно дополнительно регистрироваться.
«Сама «Народная премия НГС» — это значимое событие: среди номинантов есть компании, которые достойны того, чтобы их выбрали первыми. «Электронному городу» как провайдеру номер один в Новосибирске по количеству абонентов, безусловно, интересно поддержать это событие. Рады, что в городе появляется что-то интересное, и сами любим делать подобное», — добавил Дмитрий Мишин.
Голосование продлится до 20 мая. Церемония награждения состоится 21 мая на сцене театра оперы и балета. Награду победителям будут вручать герои статей НГС, известные новосибирцы и телеведущая Лена Летучая.
Недавно сибирячка выиграла два билета на концерт Нино Катамадзе за пост о супермаркете.
Напомним, что голосование идёт по 10 номинациям:
Ресторан годаОтель годаТоргово-развлекательный центр годаФитнес-клуб годаСупермаркет годаМедицинский центр годаСалон красоты годаТурфирма годаКинотеатр годаАгентство недвижимости года Генеральный партнёр премии — ГК «Дискус», digital-партнёр — ПАО «Ростелеком».
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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