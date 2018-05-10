Голосуем лёжа: новосибирцы смогут выбрать лучшие компании города через телевизор

Теперь у жителей Новосибирска есть возможность проголосовать за номинантов «Народной премии НГС» прям с экранов телевизоров — с помощью приставки от «Электронного города».

«НГС у нас на приставке появился относительно давно — с декабря 2016 года, а теперь на самых современных наших приставках, 501-я модель, абоненты «Телевидения Электронного города» могут зайти в раздел НГС, кликнуть по баннеру и проголосовать за номинантов «Народной премии». Это удобно», — рассказал корреспонденту НГС руководитель службы управления брендом «Новотелекома» Дмитрий Мишин.

Дмитрий Мишин отметил, что от любого другого способа голосования этот отличается тем, что авторизация идёт по номеру договора — не нужно дополнительно регистрироваться.

«Сама «Народная премия НГС» — это значимое событие: среди номинантов есть компании, которые достойны того, чтобы их выбрали первыми. «Электронному городу» как провайдеру номер один в Новосибирске по количеству абонентов, безусловно, интересно поддержать это событие. Рады, что в городе появляется что-то интересное, и сами любим делать подобное», — добавил Дмитрий Мишин.

Голосование продлится до 20 мая. Церемония награждения состоится 21 мая на сцене театра оперы и балета. Награду победителям будут вручать герои статей НГС, известные новосибирцы и телеведущая Лена Летучая.

Недавно сибирячка выиграла два билета на концерт Нино Катамадзе за пост о супермаркете.

Напомним, что голосование идёт по 10 номинациям: