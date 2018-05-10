Ещё
Два десятка пьяных новосибирцев попались автоинспекторам в День Победы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Два десятка пьяных новосибирцев попались автоинспекторам в День Победы 

ngs.ru 29 минут назад
Фото: ngs.ru
Новосибирская автоинспекция рассказала, сколько новосибирцев попались пьяными за рулём 9 мая.
«Как таковой отдельной операции «Нетрезвый водитель» не проводилось, но инспектора ГИБДД были ориентированы на выявление и пресечение любых нарушений правил дорожного движения, как всегда бывает. За вчерашний день выявлено 13 водителей [в состоянии алкогольного опьянения]. Из них повторно — пять человек. Отказались от медицинского освидетельствования пять человек», — рассказала корреспонденту НГС старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции по Новосибирску Анна Варновская.
Всего автоинспекторы зарегистрировали 23 случая вождения автомобиля в состоянии опьянения.
Справка: За управление автомобилем в состоянии опьянения грозит наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав сроком до двух лет. За повторное нарушение водителя могут привлечь к уголовной ответственности.
О том, как проходят подобные спецоперации, корреспондент НГС рассказывал в фоторепортаже: тогда дежурство закончилось погоней за пьяным лихачом по ночным улицам.
ngs.ru: последние новости
На Западно-Сибирской железной дороге сменилось руководство Мёрзнут за долги: жителям целого микрорайона отключили отопление и горячую воду Сегодня перекроют три улицы: Новосибирск продолжает готовиться ко Дню Победы
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов963
Дружественные РФ страны покинули «Евровидение»237
93-летнего ветерана ВОВ забили насмерть на Украине728
Россиянам запретят жарить шашлыки131
Спасенный Путиным ветеран прокомментировал инцидент465
Видео
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток В мире
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
03:55
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Украина В мире
00:40
Дроботенко «поиздевался» над трагедией Джигарханяна
Шоу-бизнес
09:07
США ввели новые санкции против России
США Армия
00:16
Путин пришел на помощь бабушке-ветерану
Общество
00:52
Путин заступился за ветерана
Политика Статьи
04:25
Польша возбудила дело против «Газпрома»
Экономика В мире
09:46
Решение США по Ирану оказалось выгодно России
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение