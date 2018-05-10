Два десятка пьяных новосибирцев попались автоинспекторам в День Победы

Новосибирская автоинспекция рассказала, сколько новосибирцев попались пьяными за рулём 9 мая.

«Как таковой отдельной операции «Нетрезвый водитель» не проводилось, но инспектора ГИБДД были ориентированы на выявление и пресечение любых нарушений правил дорожного движения, как всегда бывает. За вчерашний день выявлено 13 водителей [в состоянии алкогольного опьянения]. Из них повторно — пять человек. Отказались от медицинского освидетельствования пять человек», — рассказала корреспонденту НГС старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции по Новосибирску Анна Варновская.

Всего автоинспекторы зарегистрировали 23 случая вождения автомобиля в состоянии опьянения.

Справка: За управление автомобилем в состоянии опьянения грозит наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав сроком до двух лет. За повторное нарушение водителя могут привлечь к уголовной ответственности.

О том, как проходят подобные спецоперации, корреспондент НГС рассказывал в фоторепортаже: тогда дежурство закончилось погоней за пьяным лихачом по ночным улицам.