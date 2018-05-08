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Глава Смоленщины обозначил приоритеты в своей работе на ближайшие годы
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Глава Смоленщины обозначил приоритеты в своей работе на ближайшие годы 

РИА Новости 2 часа назад
СМОЛЕНСК, 8 мая — РИА Новости. Губернатор Смоленской области Алексей Островский уверен, что в ближайшие годы удастся окончательно повернуть власть в регионе лицом к смолянам.
right"Для меня как главы региона было очень важно, что в своей речи президент России фактически определил приоритеты работы, которой предстоит заниматься мне, администрации области в ближайшие годы. В очередной раз президент подчеркнул, что главным приоритетом в стране должен всегда оставаться человек, а власть любого уровня — от муниципальной до государственной, постоянно должна находиться лицом к своим гражданам. Это та принципиальная позиция, которую я постоянно доношу до глав районов и сельских поселений. Уверен, что в ближайшие годы нам окончательно удастся повернуть власть в Смоленской области лицом к смолянам, чтобы жители региона чувствовали поддержку со стороны чиновников и видели их желание детально вникать в проблемы людей, решать их", — сказал Островский, комментируя свое участие в церемонии инаугурации избранного президента России.
По словам главы региона, для него одним из важнейших приоритетов на ближайшие годы станет забота о здоровье каждого отдельно взятого человека.
"Поэтому, безусловно, здравоохранение — та отрасль, которая будет находиться в фокусе особого внимания. Наравне с ней значительные усилия будут сосредоточены на системе образования. И, конечно, у каждого гражданина должна быть уверенность в будущем своей страны, в том, что государство защитит его от любой внешней угрозы", — отметил Алексей Островский.
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