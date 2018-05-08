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Стало известно, во сколько в Волжском 9 мая пройдут праздничные мероприятия
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Стало известно, во сколько в Волжском 9 мая пройдут праздничные мероприятия 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
В День Победы в Волжском состоятся праздничный парад, шествие Бессмертного полка, митинг у памятника погибшим воинам и концерты.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе мэрии Волжского, парад запланирован на 10:00. Первыми пройдут ретро-автомобили 1940-ых годов и машины послевоенного времени. Далее за ними проследуют представители войсковой части №73420, кадеты, учащиеся специализированных классов городских школ, воспитанники военно-патриотических объединений. За парадными шеренгами на площадь выйдет Бессмертный полк, который проследует по проспекту Ленина в парк «Волжский». В 11:00 в последнем начнется акция «Вальс Победы» — флешмоб с участием молодых волонтеров. Около Картинной галереи гости парка смогут послушать концерт. В 12:00 у памятника воинам, погибшим в годы Гражданской и Великой Отечественной войн, начнется митинг, на котором выступят ветераны, власти и общественники. После минуты молчания у монумента состоится церемония возложения цветов и венков. Начало праздничного концерта в парке «Волжский» в 19:00, в ДК «ВГС» — в 18:00. Кроме того, с 14:00 до 15:30 у ТРК «ВолгаМолл» будет работать интерактивная молодежная площадка, посвященная 9 мая.
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