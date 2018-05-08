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В Ярославле уничтожили рассаду трипса одного из торговых центров
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В Ярославле уничтожили рассаду трипса одного из торговых центров 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Специалисты Управления Россельхознадзора обнаружили 1304 штуки. Рассаду цветочных культур привезли из Москвы. Лаборанты филиала ФГБУ «Тверская МВЛ» подтвердили заражение объектов.
В результате растения уничтожили в Ярославской области.
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