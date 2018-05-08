Участковые Зеленограда продолжают отчеты перед жителями

Во всех районах Зеленограда продолжаются отчеты участковых уполномоченных полиции перед населением по итогам работы за 2017 год.

В ходе встреч, которые проходят во дворах жилых домов, участковые информируют жителей об оперативной обстановке на обслуживаемом участке, о работе с заявлениями граждан, о принимаемых мерах по сообщениям о преступлениях и происшествиях.

Участковые уполномоченные полиции Зеленоградского округа объясняют гражданам, как не стать жертвой мошенников, как уберечь свое имущество от незаконных посягательств и отвечают на их вопросы.

Информация о месте и времени проведения отчетов участковых уполномоченных полиции будет размещена в подъездах жилых домов за 10 дней до начала мероприятий.

Информацию о времени и месте проведения отчета вашего участкового уполномоченного полиции вы можете найти на официальном сайте УВД по ЗелАО ГУ МВД России по Москве . Для этого необходимо зайти в раздел «Деятельность — Отчеты», выбрать раздел «Графики проведения отчетов» и далее выбрать свой район.

График проведения отчетов участковых уполномоченных полиции ГУ МВД России по Москве перед населением по итогам работы за 2017 год