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Зеленоградцев приглашают на экскурсию «Память на карте города»
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Зеленоградцев приглашают на экскурсию «Память на карте города» 

Префектура Зеленоградского административного округа 2 часа назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
8 мая в 12.00 в Зеленограде пройдет эколого-краеведческая экскурсия «Память на карте города». Мероприятие стартует в Парке 40-летия Победы.
Участники экскурсии познакомятся с памятными местами округа, связанными с Великой Отечественной войной, услышат рассказ о событиях битвы за Москву на крюковской земле в ноябре-декабре 1941 года, а также о том, что помнит природа, и как сохраняют неравнодушные люди память о героическом прошлом.
Приглашаются все желающие (6+). Дополнительная информация по телефону: 8 (499) 735-55-56.
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