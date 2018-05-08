Зеленоградцев приглашают на экскурсию «Память на карте города»

8 мая в 12.00 в Зеленограде пройдет эколого-краеведческая экскурсия «Память на карте города». Мероприятие стартует в Парке 40-летия Победы.

Участники экскурсии познакомятся с памятными местами округа, связанными с Великой Отечественной войной, услышат рассказ о событиях битвы за Москву на крюковской земле в ноябре-декабре 1941 года, а также о том, что помнит природа, и как сохраняют неравнодушные люди память о героическом прошлом.

Приглашаются все желающие (6+). Дополнительная информация по телефону: 8 (499) 735-55-56.