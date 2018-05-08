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Начальник управления по учёту и распределению жилой площади Пскова покинула пост
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Начальник управления по учёту и распределению жилой площади Пскова покинула пост 

Псковская губерния 2 часа назад
Начальник управления по учёту и распределению жилой площади Пскова Марина Мусаева покинула свой пост, сообщили источники «Псковской губернии» в органах городской власти. По неофициальным данным, последний рабочий день у Мусаевой был 7 мая. Причины ухода чиновника из администрации неизвестны. Отметим, недавно также покинула свой пост председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Лариса Морозова. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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