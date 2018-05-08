На федеральные средства регион закупит семь мобильных и два модульных ФАПа

До конца этого года новые модульные фельдшерско-акушерские пункты появятся в селе Богородском (ГУЗ ЯО «ЦРБ им. Д. Л. Соколова») и селе Заячий-Холм (ГУЗ ЯО «Гаврилов-Ямская ЦРБ»). В соответствии с распоряжениями Правительства России на приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов Ярославской области выделено порядка 13 миллионов рублей.

Жители Богородского новый ФАП ждут с нетерпением. Старое деревянное здание фельдшерско-акушерского пункта 1908 года постройки изношено на 100 процентов. Похожая ситуация и в селе Заячий-Холм. Здесь территориальная удаленность от центральной районной больницы составляет 18 километров. Старый ФАП оказывает медицинскую помощь 12 населенным пунктам, а это 318 человек. Щитовое здание без фундамента износилось так, что проведение ремонта здесь нецелесообразно. Стоимость модульной конструкции составит более 4 миллионов рублей.

— Кроме того, принято решение о приобретении передвижных ФАПов для Некоузской, Ростовской, Переславской, Брейтовской, Угличской и Ярославской центральных районных больниц, а также для ЦРБ им. Д. Л. Соколова, — сообщил директор регионального департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев . — Из резервного фонда Правительства России на эти цели нам выделено более 60 миллионов рублей. Сейчас начнутся закупочные процедуры, и к концу года, я думаю, мы реализуем все планы.

В ближайшее время будут закуплены и передвижные флюорографы. Учитывая численность населения, территориальную разобщенность населенных пунктов, уровень заболеваемости туберкулезом, передвижные аппараты приобретут для Ярославской ЦРБ и Рыбинской центральной районной поликлиники.