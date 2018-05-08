В День Победы в Архангельске перекроют часть улиц

9 мая для движения всех видов транспорта в Архангелське перекроют часть улиц.

Будут перекрыты:

— Набережная Северной Двины от ул. Логинова до ул. Поморской — с 8.30 до 17.30;

— Набережная Северной Двины от ул. Свободы до ул. Карла Маркса— с 21.00 до 22.30;

— ул. Петра Норицына и ул. Северных Конвоев, от ул. Набережная Северной Двины до пр. Троицкий — с 21.00 до 22.30;

— пр. Троицкий от ул. Логинова до ул. Поморской — с 9.00 до 14.00;

— ул. Воскресенская от Набережной Северной Двины до пр. Чумбарова-Лучинского — с 9.00 до 14.00.

— ул. Кировская от ул. Мусинского до ул. Химиков — с 9.00 до 9.45;

— ул. Химиков от ул. Кировской до ул. Малиновского — с 9.00 до 14.00;

— пр. Ленинградский от ул. Чкалова до ул. Ленина — с 10.10 до 10.20;

— ул. Куйбышева от ул. Красина до ул. Цигломенской с 11.30 до 12.30;

— ул. Ленинская от ул. Матросова до ул. Куйбышева с 11.30 до 12.30;

— пл. Терехина; пр. Никольский от пл. Терехина до ул. Валявкина; ул. Валявкина от пр. Никольского до ул. Советской; Кузнечевский мостовой переход; Набережная Северной Двины от ул. Гагарина до пл. профсоюзов — с 7.30 до 10.00.