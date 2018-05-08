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В День Победы в Архангельске перекроют часть улиц
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В День Победы в Архангельске перекроют часть улиц 

АиФ Архангельск 2 часа назад
Фото: АиФ Архангельск
9 мая для движения всех видов транспорта в Архангелське перекроют часть улиц.
Будут перекрыты:
— Набережная Северной Двины от ул. Логинова до ул. Поморской — с 8.30 до 17.30;
— Набережная Северной Двины от ул. Свободы до ул. Карла Маркса— с 21.00 до 22.30;
— ул. Петра Норицына и ул. Северных Конвоев, от ул. Набережная Северной Двины до пр. Троицкий — с 21.00 до 22.30;
— пр. Троицкий от ул. Логинова до ул. Поморской — с 9.00 до 14.00;
— ул. Воскресенская от Набережной Северной Двины до пр. Чумбарова-Лучинского — с 9.00 до 14.00.
— ул. Кировская от ул. Мусинского до ул. Химиков — с 9.00 до 9.45;
— ул. Химиков от ул. Кировской до ул. Малиновского — с 9.00 до 14.00;
— пр. Ленинградский от ул. Чкалова до ул. Ленина — с 10.10 до 10.20;
— ул. Куйбышева от ул. Красина до ул. Цигломенской с 11.30 до 12.30;
— ул. Ленинская от ул. Матросова до ул. Куйбышева с 11.30 до 12.30;
— пл. Терехина; пр. Никольский от пл. Терехина до ул. Валявкина; ул. Валявкина от пр. Никольского до ул. Советской; Кузнечевский мостовой переход; Набережная Северной Двины от ул. Гагарина до пл. профсоюзов — с 7.30 до 10.00.
Ранее администрация города озвучила, что в День Победы в Архангельске пройдут праздничный митинг, шествие «Бессмертногополка», концерты и салют.
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