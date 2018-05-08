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Полицейские и курсанты Восточно-Сибирского института МВД России установили вымпел на самой высокой вершине Восточных Саян
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Полицейские и курсанты Восточно-Сибирского института МВД России установили вымпел на самой высокой вершине Восточных Саян 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Сборная команда сотрудников полиции Восточно-Сибирского института МВД России и Главного управления МВД России по Иркутской области покорила самую высокую гору Восточных Саян — пик Мунку-Сардык. На высоте 3,5 тысячи метров офицеры и курсанты разметили стилизованный памятный вымпел «300 лет российской полиции».
Для преодоления намеченного маршрута потребовалось трое суток. Все это время команда находилась в экстремальных температурных и погодных условиях, а для подъема использовала специальное снаряжение: кошки, ледорубы, лыжные палки. После акклиматизации к высокогорью участники экспедиции прошли по горно-пересеченной местности по оледеневшему руслу реки и на высоте 2613 метров остановились на ночлег. На следующий день, сплоченные общей целью сотрудники, успешно поднялись на вершину Мунку-Сардык, где развернули специально подготовленную атрибутику с юбилейной символикой.
По завершению мероприятия офицеры поздравили курсантов с достижением поставленной цели, пожелали им всегда оставаться патриотами Родины, поднимать престиж своей профессии и быть достойными носить звание сотрудника полиции.
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