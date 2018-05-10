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В Чувашии от укуса пчелы умер 43-летний мужчина
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В Чувашии от укуса пчелы умер 43-летний мужчина 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В одной из деревень Яльчикского района Чувашии 7 мая от укуса пчелы умер 43-летний мужчина. Как сообщили «ФедералПресс» в министерстве здравоохранения республики, в минувшем году также был зафиксирован один аналогичный случай.
Когда мужчина почувствовал недомогание, ему вызвали карету скорой помощи. Однако прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть жителя деревни.
Специалисты минздрава напоминают, чтобы оказать первую помощь до приезда медиков человеку в подобной ситуации необходимо сначала удалить жало (но не вверх, а в бок, чтобы в рану не попали остатки пчелиного яда). Далее нужно наложить жгут выше места ужаления, на место ужаление положить холод. По возможности — уложить человека с опущенной головой (ноги приподнять вверх, голову повернуть набок) и согреть, обеспечив доступ свежего воздуха.
Фото:1klop.com
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