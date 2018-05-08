Жители ПФО назвали самые болезненные проблемы в ЖКХ

В общей сложности центр координирует работу общественных организаций в 75 субъектах страны, эти НКО занимаются жилищным просвещением и защитой прав граждан. В них работают общественные приемные, где-то — горячие линии, которые ежедневно принимают обращения и жалобы от граждан. В общей сложности за первый квартал их поступило более 8 тысяч.

В целом по стране первая тройка рейтинга выглядит так: больше всего людей волнуют вопросы начисления платы за ЖКУ (21,56 процента), качества коммунальных услуг (14,13), управления многоквартирными домами (МКД, 13,45).

Примечательно, что в ПФО (1380 обращений) картина немного иная. Жителей Поволжья больше беспокоят вопросы качества коммунальных услуг и лишь потом — корректность расчетов за них. Также обращает на себя внимание различная степень активности граждан в регионах. К примеру, из Кировской области поступило 632 обращения, из Самарской — 131, тогда как из Нижегородской — только шесть, из Чувашии — 7. Во многом это связано с работой самих общественных центров ЖКХ: где-то люди про них наслышаны и пользуются этим инструментом, а где-то и знать не знают, что можно получить бесплатную консультацию специалистов.

— Центры строят работу по-разному. Кто-то делает акцент на выездных проверках, кто-то на просвещении граждан. При этом не все могут рассказать о своей деятельности в СМИ, зачастую они пускают в свои эфиры и на страницы только на коммерческой основе, — пояснила «РГ» пресс-секретарь НП «ЖКХ Контроль» Анжела Дружинина.

По словам председателя комиссии общественной палаты Кировской области «Центр общественного контроля в сфере ЖКХ» Сергея Улитина, большое количество поступивших к ним обращений вряд ли говорит о том, что ситуация в данной сфере в регионе на порядок хуже, чем в других субъектах. Скорее дело в активности центра, на которую откликаются кировчане.

— Только в ходе акции «Африка в квартире» к нам на горячую линию поступило почти 500 звонков, — говорит общественник. — Также в первом квартале много обращений было по итогам акции «Снег во дворах».

Первая акция позволила выявить места так называемых «перетопов», где температура воздуха в жилой комнате превышает установленный норматив в 24 градуса. А «перетопы» влекут и возникновение «недотопов», то есть отклонения температуры воздуха от норматива в меньшую сторону в других квартирах из-за неправильной регулировки систем теплоснабжения. По итогам акции собранная информация будет направлена в ПАО «Т Плюс» для ознакомления и принятия необходимых мер.

Удмуртии , которая по количеству обращений среди регионов ПФО стала второй (187), тоже ссылаются на активность местного центра: организация напрямую работает с советами многоквартирных домов, поэтому и жители республики знают об их существовании.