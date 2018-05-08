Новый фрезерный станок ВСМПО прошел тестовые испытания

Фрезерный станок Jobs справился с обработкой тестовой детали, сообщает газета «Новатор». Кроме того, сотрудники предприятия проверили геометрические параметры нового агрегата: все они оказались соответствующими требованиям. Представитель Jobs внес некоторые изменения в программу: было увеличено давление, которое удерживает деталь на пневмостоле, облегчен поворот фрезы. Кроме того, оптимизирована подача смазочно-охлаждающей жидкости.

Окончательное решение о запуске станка в эксплуатацию будет принято только после всех тестовых испытаний и разбора их результатов. Тем не менее, сотрудники цеха № 16 уже прошли подготовку к работе. Теперь они сами могут составлять программы, управлять пневмостолом и обслуживать фильтры.