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Новый фрезерный станок ВСМПО прошел тестовые испытания
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Новый фрезерный станок ВСМПО прошел тестовые испытания 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Фрезерный станок Jobs справился с обработкой тестовой детали, сообщает газета «Новатор». Кроме того, сотрудники предприятия проверили геометрические параметры нового агрегата: все они оказались соответствующими требованиям. Представитель Jobs внес некоторые изменения в программу: было увеличено давление, которое удерживает деталь на пневмостоле, облегчен поворот фрезы. Кроме того, оптимизирована подача смазочно-охлаждающей жидкости.
Окончательное решение о запуске станка в эксплуатацию будет принято только после всех тестовых испытаний и разбора их результатов. Тем не менее, сотрудники цеха № 16 уже прошли подготовку к работе. Теперь они сами могут составлять программы, управлять пневмостолом и обслуживать фильтры.
«ФедералПресс» напоминает, что ранее еще два станка Jobs были запущены на ВСМПО в цехе № 54. Тестовой продукцией стали заготовки ребер жесткости для самолетов.
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