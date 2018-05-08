Председатель гордумы Нижнего Новгорода поздравил горожан с Днем Победы

9 мая отмечается 73-я годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

«Это великий праздник для каждого гражданина России . 9 Мая мы отмечаем как дань памяти, глубокого уважения и благодарности за сохраненное Отечество всем защитникам, кто на фронте и в тылу героически и самоотверженно приближал долгожданный день Великой Победы», — говорит Барыкин. — Это самая жестокая война в истории человечества, длившаяся почти 1500 дней и ночей, унесла десятки миллионов человеческих жизней, разрушила сотни городов и тысячи сел нашей Родины, принесла горечь невосполнимой утраты в каждую семью. Наш народ выдержал военное лихолетье и восстановил страну в самые сжатые сроки. Это смогли сделать наши отцы, деды и прадеды, вынесли на своих хрупких плечах российские женщины».

По словам Барыкина, война показала всему миру беспримерное мужество, героизм и силу духа нашего народа, сплотила его на фронте и в тылу.

«Тысячи горьковчан мужественно сражались на фронтах Великой Отечественной Войны, многие из наших земляков не вернулись домой. На заводах города Горького ценой круглосуточного труда ковалась Победа. Имена героев свято хранятся в семьях, в народной памяти, в архивах и музеях, в школьных экспозициях боевой славы», — отметил председатель гордумы.

Напомним, что 9 мая в Нижнем Новгороде пройдет традиционное шествие «Бессмертного полка». Сбор и построение колонны начнется в 09:00 на Верхневолжской набережной.