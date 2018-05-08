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Пятиклассники Войковского познакомились с молодым писателем Михаилом Самарским
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Пятиклассники Войковского познакомились с молодым писателем Михаилом Самарским 

Управа района Войковский 2 часа назад
Фото: Управа района Войковский
Школа № 1250, расположенная на Ленинградском шоссе, пригласила в гости писателя Михаила Самарского. Свою первую книгу «На качелях между холмами» молодой прозаик написал в 12 лет, а опубликована она была, когда ему исполнилось 13.
Как уточнили организаторы, участие во встрече приняли воспитанники пятого «Б» класса.
— Лес ребячьих рук, вопрос за вопросом и живые искренние ответы автора сделали встречу незабываемой. Было видно, что ребятам очень интересно общаться с писателем, что они с  удовольствием читают его книги. Встреча получилась очень радостной и теплой, — отметили в администрации образовательного учреждения.
Ребята с интересом прочли книги Самарского «Радуга для друга» и «Фукусима, или история собачьей дружбы», а также книгу «Двенадцать прикосновений к горизонту». (жм)
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