Пятиклассники Войковского познакомились с молодым писателем Михаилом Самарским

Школа № 1250, расположенная на Ленинградском шоссе, пригласила в гости писателя Михаила Самарского . Свою первую книгу «На качелях между холмами» молодой прозаик написал в 12 лет, а опубликована она была, когда ему исполнилось 13.

Как уточнили организаторы, участие во встрече приняли воспитанники пятого «Б» класса.

— Лес ребячьих рук, вопрос за вопросом и живые искренние ответы автора сделали встречу незабываемой. Было видно, что ребятам очень интересно общаться с писателем, что они с удовольствием читают его книги. Встреча получилась очень радостной и теплой, — отметили в администрации образовательного учреждения.

Ребята с интересом прочли книги Самарского «Радуга для друга» и «Фукусима, или история собачьей дружбы», а также книгу «Двенадцать прикосновений к горизонту». (жм)