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32 тысячи человек встало в «Бессмертный полк» в Барнауле
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32 тысячи человек встало в «Бессмертный полк» в Барнауле 

АиФ — Алтай 2 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
32 тысячи человек, по предвариетльным данным, приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Барнауле. Колонна прошла по проспекту Ленина, жтели города держали в руках потреты фронтовиков и их матерей, жен, дочерей и подруг — женщин, которые ждали солдат с войны.
В шествии приняли участие ветераны в сопровождении своих родных, а также детский полк. Несколько раз прозвучал гимн акции, написанный жительницей Барнаула Анной Добросмысловой. В финальной точке маршрута была установлена стена Памяти, на фоне которой можно было сфотографироваться и написать слова благодарности воинам-победителям.
Напомним, в 2017 году в Барнауле в «Бессмертный полк» встало более 60 тысяч горожан.
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