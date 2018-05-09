32 тысячи человек встало в «Бессмертный полк» в Барнауле

32 тысячи человек, по предвариетльным данным, приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Барнауле . Колонна прошла по проспекту Ленина, жтели города держали в руках потреты фронтовиков и их матерей, жен, дочерей и подруг — женщин, которые ждали солдат с войны.

В шествии приняли участие ветераны в сопровождении своих родных, а также детский полк. Несколько раз прозвучал гимн акции, написанный жительницей Барнаула Анной Добросмысловой. В финальной точке маршрута была установлена стена Памяти, на фоне которой можно было сфотографироваться и написать слова благодарности воинам-победителям.

Напомним, в 2017 году в Барнауле в «Бессмертный полк» встало более 60 тысяч горожан.