В историческом месте под Даниловом заложат сосновый бор

В регионе стартует всероссийская акция «День посадки леса». В ее рамках 10 мая в поселке Горушка Даниловского района состоится закладка соснового бора. По преданию, именно здесь ополченцы Даниловской слободы остановили отряды пана Лисовского. Погибло много народу, и это место стало называться Повалишкой.

Участие в акции, которая начнется в 13 часов, могут принять все желающие. Они будут обеспечены посадочным материалом, инвентарем, перчатками и традиционным горячим питанием на полевой кухне. Также подготовлена развлекательная и познавательная программа с конкурсами, викторинами, аттракционами, выступлениями творческих коллективов.

Планируется высадить около 500 молодых сосен, выращенных в питомниках региона. Вместе с жителями района, сотрудниками учреждений и организаций в работе примут участие представители Правительства Ярославской области

Организаторы акции — департамент лесного хозяйства Ярославской области и администрация Даниловского муниципального района. Мероприятие проводится с целью воспитания бережного отношения к лесу, популяризации профессий работников лесной отрасли и привлечения внимания общества к проблемам восстановления и приумножения лесных богатств.

— Участие в акции «День леса» для жителей Ярославской области становится хорошей традицией, — отметил заместитель председателя Правительства региона Роман Колесов . — В прошлом году — Году экологии — она прошла с небывалым масштабом, во всех муниципальных образованиях. В рамках акций «День посадки леса» и «Живи, лес!» в регионе было посажено 45 тысяч молодых деревьев хвойных и лиственных пород на площади более чем 8,6 гектара. Уверен, что и в этом году жители региона так же активно примут участие в мероприятиях по посадке деревьев.

График проведения мероприятий всероссийской акции «День посадки леса»:

Рыбинское лесничество — 8 мая;

Брейтовское лесничество — 11 мая;

Любимское лесничество — 11 мая;

Тутаевское лесничество — 12 мая;

Ярославское лесничество — 14 мая;

Угличское лесничество — 14 мая;

Некоузское лесничество — 18 мая;

Пречистенское лесничество — 18 мая.

Подробную информацию о времени и месте проведения мероприятий можно получить в областном департаменте лесного хозяйства по телефону (4852) 75-92-42.