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Как будет работать система распознавания лиц в казанском метро
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Как будет работать система распознавания лиц в казанском метро 

Казанский Портал 2 часа назад
Казанский метрополитен начал тестировать систему распознавания лиц. Это камеры, которые должны появиться на станциях метро.
Мое лицо кто-то будет распознавать?
Если вы находитесь в розыске, то да. Система направлена на поиск людей, которые интересны особым службам. На обычных пассажирах метро, которым нечего скрывать от правосудия, установка камер не скажется.
Это что-то новое?
Для казанского метрополитена — новое. В Москве система уже активно применяется. За пару месяцев, например, система распознавания лиц помогла идентифицировать и задержать 9 человек, находящихся в розыске.
Как это работает?
Как в кино. Система может распознать до 20 разных лиц в секунду. Для этого она использует фотографии из базы федерального розыска. Как только лицо пассажира совпадает с фотографией из базы, информация поступает полицейским.
Ну, в Казани это не будет работать…
Будет! Есть положительный опыт. В прошлом году, во время Кубка конфедераций, камеры были установлены на стадионе «Казань Арена». Система «осмотрела» каждого болельщика, который пришел на футбол. К счастью, кризисной ситуации не было, и информация с камер не пригодилась.
Во вторник президент Татарстана Рустам Минниханов посетил строящуюся станцию метро «Дубравная». Все работы на «Дубравной» почти завершены. Проблемы только с благоустройством территории вокруг станции. Эту работу планируют завершить в течение месяца.
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