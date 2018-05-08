Хоким Ташкента запретил вырубать деревья старше 10 лет

ДУШАНБЕ, 8 мая — Sputnik . Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев намерен взять под личный контроль вырубку деревьев в столице, сообщает пресс-служба хокимията.

Администрация столицы просит жителей принять участие в мероприятиях, направленных на сохранение природных богатств, а также предотвращать их уничтожение.

Также о намерениях хокима предупредили соответствующие ответственные организации и ведомства.

В городе запретили вырубать те деревья, которые считаются здоровыми и которым уже больше 10 лет. К нарушителям обещают применить меры.

Глава Ташкента уведомил граждан, что «этому беспорядку будет положен конец в течение трех дней».

Свидетели вырубки деревьев могут позвонить в Государственный комитет охраны природы.

Ранее сообщалось, что в Ташкенте появился новый, уникальный патруль на скутерах. Уточнялось, что сотрудникам патрульно-постовой службы достаточно тех технических характеристик, которые есть у скутера: объема двигателя в 49 кубических сантиметров и скорости до 50 км/ч.

При этом, в отличие от автопатруля, мотопатруль более маневренный. При этом, стоимость скутера также значительно ниже, чем у мотоцикла.