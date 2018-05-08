Разница в день или в целую жизнь — почему Запад не понимает наш День Победы

День Победы в России — праздник прежде всего народный, и уж потом государственный. Так, по данным соцопроса, считает большинство граждан нашей страны. Без преувеличения, это главный праздник для россиян.

На Западе, впрочем, нашего особого отношения к этому дню не понимают, или делают вид, что не понимают. Британские парламентарии, например, смело назначают нашему послу встречу на 9 мая — то ли потому, что не знают, что День Победы в России празднуют не тогда же, когда в Великобритании , то ли потому, что просто не считают этот день таким уж важным.

Различия в дате — чисто технические. Акт о капитуляции нацистской Германии вступил в силу в 00:01 9 мая 1945 года по московскому времени — в Европе в это время было еще 8 мая. А разница в значении этого праздника для жителей бывших советских республик и, например, англичан или американцев — колоссальная. Ни одна из стран, вовлеченных в ту страшную войну, не понесла таких потерь, как Советский Союз. Нет в нашей стране семьи, которую она обошла бы стороной. Воевали все мои прадеды: брали Вену , спасали раненых, били японцев. Европейцы и американцы не знают, как мой прадед Иван Мельник , тихий учитель из украинского села, стал пехотинцем и воевал до Победы. Они не знают, как другой мой прадед Владимир Аксенов , военный врач из Белоруссии , без сна и отдыха спасал раненых и отбивал немецкие атаки. А сколько стариков, женщин, детей убили захватчики на нашей территории. «Варварское уничтожение мирных жителей в соответствии с гитлеровским планом „Ост“ проводилось во всех республиках СССР, подвергшихся вражескому нашествию. Всего было преднамеренно истреблено мирного населения на оккупированной территории более 7,4 млн человек», — говорится в статистическом исследовании под редакцией генерал-полковника Кривошеева. И это не считая более 6 миллионов тех, кто погиб при бомбежках, обстрелах, от голода, холода и болезней. Но об этих потерях европейцы и американцы, наверное, тоже не знают. Поэтому для Запада 9 мая — это просто день, когда закончилась очередная война. А для нас это — действительно праздник со слезами на глазах.

И наш долг — не дать исказить и стереть из памяти великий подвиг наших отцов, дедов и прадедов. Вот для этого 9 мая на Красной площади проходит Парад Победы, а миллионы человек выходят с портретами своих близких на марш «Бессмертного полка». Чтобы помнили. И у нас, и там, на Западе. Каждому из миллионов доблестных советских воинов-освободителей, каждому, кто ковал победу в тылу, мы обязаны своей жизнью. Мы — это и русские, и татары, и узбеки, и англичане, и чехи, и китайцы, и даже те же немцы, которые празднуют 8 мая День освобождения.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — «ВКонтакте».

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!