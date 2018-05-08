Соотечественники более чем из 20 стран приедут в Петербург для празднования Дня Победы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 8 мая. / ТАСС /. Четыре проживающих за рубежом участника обороны Ленинграда прибудут в Санкт-Петербург для празднования Дня Победы. Как сообщили ТАСС в комитете по внешним связям Санкт-Петербурга, в начинающихся во вторник торжественных мероприятиях примут участие делегации соотечественников из двух десятков стран.

"Ожидаются четыре участника обороны Ленинграда: из Таджикистана два человека, один — из США и один — с Украины , а также жители блокадного Ленинграда и сопровождающие их лица", — сказали в пресс-службе комитета.

Впервые для участия в мероприятиях к Дню Победы пригласили представителей молодежно-патриотических организаций соотечественников за рубежом, которые занимаются приобщением юного поколения к изучению истории Второй мировой войны.

Германии, Хорватии, Чехии, В состав делегаций вошли более 90 человек из двух десятков государств, в том числе из стран бывшего СССР, а также из Болгарии Израиля , США, Финляндии Швеции . Как отмечается, самому старшему ветерану Великой Отечественной войны, который прибудет для празднования в Петербург из Таджикистана, 97 лет. Средний возраст участников — от 75 до 88 лет, в основном это жители и дети блокадного Ленинграда.

Планируется, что делегации посетят официальные городские мероприятия — церемонию возложения венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище и праздничный концерт в Большом концертном зале «Октябрьский» во вторник, а также парад войск Санкт-Петербургского территориального гарнизона на Дворцовой площади и торжественный вечер для ветеранов-соотечественников в среду. Вместе с тем, 10 мая для представителей делегаций проведут обзорную экскурсию по Петербургу и покажут новые музейные площадки — исторический парк " Россия — моя история" и Музей железных дорог России.

Участниками Ленинградской битвы — одного из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны, продолжавшегося с июля 1941 по июнь 1944 года — были люди 150 национальностей. На Пискаревском мемориале установлено 90 памятных плит, посвященных представителям разных народов, профессий и родов войск. Инициаторами установки большинства из них выступили национальные диаспоры.