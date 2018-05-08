Челябинский филиал АО «Россельхозбанк» раздаст георгиевские ленточки

В рамках патриотической акции «Я помню, я горжусь!» в канун Дня Победы в городских офисах Челябинского регионального филиала АО «Россельхозбанк» , раздадут георгиевские ленты. Южноуральцы смогут получить памятный символ в течение всего рабочего дня, 8 мая, согласно режиму работы подразделений — участников акции.

«Георгиевская лента» — лента с тремя черными и двумя оранжевыми полосками — является символом героизма, воинской доблести и славы защитников России . Впервые акция «Георгиевская ленточка» была проведена в 2005 году. Челябинский региональный филиал АО «Россельхозбанк» традиционно участвует в проведении подобных мероприятий в регионе.

«Георгиевская ленточка — это символ памяти тех, кто защищал мир от фашизма, — подчеркнул директор Челябинского филиала Константин Болдырев. — Мы должны чтить и помнить подвиг советского народа, сохранить чувство патриотизма и нескончаемой гордости за нашу Родину у подрастающего поколения».