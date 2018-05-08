В Липецке организуют «Солдатские привалы»

«Солдатские привалы», финал акции «Бессмертный полк» и кинотеатр под открытым небом — эти и другие события ждут липчан в День Победы, сообщили в департаменте культуры и туризма администрации Липецка.

Основные мероприятия развернутся на площади Петра Великого с 11.00 до 14.00. Здесь будут работать несколько концертных площадок, на которых выступят различные коллективы — ансамбль народной песни «Зень», Липецкий камерный хор, детская студия театра танца «Казаки России», ВИА «Забытые мелодии».

У памятника Петру Великому будут звучать песни и стихи о победе, а также пройдет акция «Букет Победы». Каждый желающий сможет изготовить белых бумажных журавликов в память о солдатах, погибших на полях сражений.

Липецкий музей презентует мобильную выставку «Под мирным небом» и мобильный планетарий. Городской архив покажет письма и документы, принадлежавшие участникам Второй Мировой, ордена и медали.

Воспитанники Дома детского творчества «Городской» покажут, как правильно обращаться с парашютами. А на импровизационной завалинке желающие смогут спеть вместе с воспитанниками Дома творчества под аккомпанемент аккордеона.

В кинотеатре под открытым небом зрителям покажут советскую кинокомедию «Крепкий орешек» 1967 года. В течение дня на площади будут работать точки «Солдатской каши».