Ещё
Диким животным запретят побираться
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Диким животным запретят побираться 

Мослента 2 часа назад
Фото: Экспресс-газета
Во временные правила содержания собак и кошек в Москве могут ввести запрет на попрошайничество с домашними и дикими животными. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на председателя комиссии Мосгордумы по экологической политике Зою Зотову.
«Мы видим с вами попрошаек и с собаками, и с дикими животными. Кто-то фотографируется с ними. Есть использование животных, и отнюдь не в лучших условиях это делается. Где-то они не накормлены, потому что нужно вызвать жалость, чтобы дали энную сумму. Поэтому считаю, что это норма должна быть», — сказала она.
Зотова напомнила, что в правилах содержания собак и кошек в городе эта норма пока не прописана. «Может быть, это нужно будет сделать совместно с федеральными законодателями», — предположила она.
В настоящее время в московском метро действует запрет на попрошайничество. На нарушителей возлагается штраф от 2,5 до 6 тысяч рублей.
Мослента: последние новости
«Установите на центральной площади фонтан коньяка» «Жители требуют: "верните нам город"» «Просто ужас берет»
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп решил судьбу Ирана114
На «Евровидении» произошло ЧП66
Киев и Крымский мост: смотреть больно до слез, а приходится154
Астролог предсказал победу Путина и пожалел67
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК1115
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:30
Армения получила нового премьер-министра
В мире
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
01:42
Штурмовик Ил-2 пронесся над Германией
Армия Общество
00:11
Многоэтажка вспыхнула в Москве
Происшествия Общество
02:43
ЕС готовит новые антироссийские санкции
Политика Другое
01:04
Пугачева дала откровенное интервью
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение