Диким животным запретят побираться

Во временные правила содержания собак и кошек в Москве могут ввести запрет на попрошайничество с домашними и дикими животными. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на председателя комиссии Мосгордумы по экологической политике Зою Зотову.

«Мы видим с вами попрошаек и с собаками, и с дикими животными. Кто-то фотографируется с ними. Есть использование животных, и отнюдь не в лучших условиях это делается. Где-то они не накормлены, потому что нужно вызвать жалость, чтобы дали энную сумму. Поэтому считаю, что это норма должна быть», — сказала она.

Зотова напомнила, что в правилах содержания собак и кошек в городе эта норма пока не прописана. «Может быть, это нужно будет сделать совместно с федеральными законодателями», — предположила она.

В настоящее время в московском метро действует запрет на попрошайничество. На нарушителей возлагается штраф от 2,5 до 6 тысяч рублей.