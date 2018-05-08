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В ГУ МВД России по Иркутской области состоялось чествование ветеранов
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В ГУ МВД России по Иркутской области состоялось чествование ветеранов 

Хот 2 часа назад
Фото: Хот
В Главном управлении МВД России по  Иркутской области состоялось мероприятие, посвященное 73-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов.
Сотрудники органов внутренних дел внесли
достойный вклад в общее дело победы над врагом. В составе регулярных
частей Армии и партизанских отрядов они принимали непосредственное
участие в боевых действиях, вели непримиримую борьбу с преступностью,
охраняли общественный порядок, обеспечивали безопасность важных
промышленных предприятий, боролись с пожарами и последствиями
бомбардировок.
Поздравить ветеранов и выразить им самые
теплые и искренние пожелания мира и долголетия собралось руководство
регионального Главка МВД, сотрудники подразделений иркутской полиции,
представители ветеранского движения и общественности.
Украшением праздника стала выставка служебного ретро-автотранспорта ОВД.
Руководство ГУ МВД и гости торжества
приветствовали ветеранов ВОВ и всех ветеранов органов внутренних дел,
прошедших горячие точки.
В рамках мероприятия руководством Главка
МВД проведен прием ветеранов и участников боевых действий, вручены
памятные медали и подарки.
Завершилось мероприятие праздничным
концертом, который приготовил творческий коллектив Дома культуры им.
Ф. Э. Дзержинского ГУ МВД России по Иркутской области.
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