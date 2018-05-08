В ГУ МВД России по Иркутской области состоялось чествование ветеранов

Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов.

Сотрудники органов внутренних дел внесли

достойный вклад в общее дело победы над врагом. В составе регулярных

частей Армии и партизанских отрядов они принимали непосредственное

участие в боевых действиях, вели непримиримую борьбу с преступностью,

охраняли общественный порядок, обеспечивали безопасность важных

промышленных предприятий, боролись с пожарами и последствиями

бомбардировок.

Поздравить ветеранов и выразить им самые

теплые и искренние пожелания мира и долголетия собралось руководство

регионального Главка МВД, сотрудники подразделений иркутской полиции,

представители ветеранского движения и общественности.

Украшением праздника стала выставка служебного ретро-автотранспорта ОВД.

Руководство ГУ МВД и гости торжества

приветствовали ветеранов ВОВ и всех ветеранов органов внутренних дел,

прошедших горячие точки.

В рамках мероприятия руководством Главка

МВД проведен прием ветеранов и участников боевых действий, вручены

памятные медали и подарки.

Завершилось мероприятие праздничным

концертом, который приготовил творческий коллектив Дома культуры им.