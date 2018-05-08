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На Камчатке моряки-подводники ТОФ поздравили ветеранов с наступающим Днём Победы
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На Камчатке моряки-подводники ТОФ поздравили ветеранов с наступающим Днём Победы 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В настоящее время в Вилючинске в общей сложности проживают 27 фронтовиков, ветеранов трудового фронта, блокадников Ленинграда и вдов участников войны.
На Камчатке военнослужащие подводных сил Тихоокеанского флота вместе с активистами регионального отделения всероссийского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» накануне Дня Победы побывали в гостях у ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в городе Вилючинске.
В тёплой обстановке моряки-подводники поздравили ветеранов с наступающим праздником и пожелали им крепкого здоровья, долголетия, счастья и мирного неба над головой.
Ветераны в свою очередь поделились воспоминаниями о своих фронтовых годах, рассказали о том, как встретили победный май 45-го.
В настоящее время в Вилючинске в общей сложности проживают 27 фронтовиков, ветеранов трудового фронта, блокадников Ленинграда и вдов участников войны. Многие из них, несмотря на свой преклонный возраст, примут самое активное участие в мероприятиях посвященных 73-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
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