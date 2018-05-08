Рустэм Хамитов провёл встречу с руководством авиакомпании «Азимут»

Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в области межрегиональных авиаперевозок.

«Азимут» уже выполняет прямые рейсы из Уфы в Ростов-на-Дону и Краснодар

«Мы готовы расширять, увеличивать частотность по этим двум направлениям. В дальнейшем мы согласны обсуждать расширение маршрутной сети, так как сами заинтересованы в этом. Прежде всего, на юг России , поскольку это всё-таки наш базовый целевой ориентир. Рассматриваем Сочи Анапу , Минеральные Воды, Симферополь », — сказал Павел Удод.

Как сообщил Рустэм Хамитов, предложения, способствующие тому, чтобы жители республики могли попасть в любую точку страны и земного шара без каких-либо сложностей и неудобств Башкирия готова поддержать.

«Партнерство с авиакомпанией «Азимут» позволит нам создать устойчивое круглогодичное сообщение между Уфой и Южным Федеральным Округом. Повысит авиационную подвижность населения республики Башкортостан и полностью соответствует стратегии аэропорта «Уфа» по развитию авиасообщения со всеми городами миллионниками России», — рассказал генеральный директор аэропорта «Уфа» Александр Андреев.

По его словам, для пассажиров преимущества будут заключаться в сокращении времени полета более чем на 2 часа по сравнению с перелетами через Москву и в снижение стоимости авиационного билета на 10-20%.

Справка: