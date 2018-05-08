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Рустэм Хамитов провёл встречу с руководством авиакомпании «Азимут»
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Рустэм Хамитов провёл встречу с руководством авиакомпании «Азимут» 

АиФ-Уфа 2 часа назад
Фото: АиФ-Уфа
В Уфе 3 мая руководство авиакомпании «Азимут» в лице председателя совета директоров Павла Удода, члена совета директоров Виталия Ванцева и генерального директора Павла Екжанова встретилось с Главой Башкирии Рустэмом Хамитовым. Во встрече также принимал участие генеральный директор аэропорта «Уфа» Александр Андреев.
Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в области межрегиональных авиаперевозок.
«Азимут» уже выполняет прямые рейсы из Уфы в Ростов-на-Дону и Краснодар.
«Мы готовы расширять, увеличивать частотность по этим двум направлениям. В дальнейшем мы согласны обсуждать расширение маршрутной сети, так как сами заинтересованы в этом. Прежде всего, на юг России, поскольку это всё-таки наш базовый целевой ориентир. Рассматриваем Сочи, Анапу, Минеральные Воды, Симферополь», — сказал Павел Удод.
Как сообщил Рустэм Хамитов, предложения, способствующие тому, чтобы жители республики могли попасть в любую точку страны и земного шара без каких-либо сложностей и неудобств Башкирия готова поддержать.
«Партнерство с авиакомпанией «Азимут» позволит нам создать устойчивое круглогодичное сообщение между Уфой и Южным Федеральным Округом. Повысит авиационную подвижность населения республики Башкортостан и полностью соответствует стратегии аэропорта «Уфа» по развитию авиасообщения со всеми городами миллионниками России», — рассказал генеральный директор аэропорта «Уфа» Александр Андреев.
По его словам, для пассажиров преимущества будут заключаться в сокращении времени полета более чем на 2 часа по сравнению с перелетами через Москву и в снижение стоимости авиационного билета на 10-20%.
Справка:
Акционерное общество «Авиакомпания АЗИМУТ» (www.azimuth.aero) — авиаперевозчик Юга России, базирующийся в аэропортах «Платов» (Ростов-на-Дону) и Пашковский (Краснодар). Флот «Авиакомпания АЗИМУТ» состоит из самолетов Сухой Суперджет 100 улучшенной модификации SSJ100-95LR (Long Range) — с увеличенной дальностью полёта. Воздушные суда поставлены в рамках контракта с Государственной Транспортной Лизинговой Компанией.
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