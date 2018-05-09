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Ветеран ВОВ назвал варварством снос памятников Красной армии в Польше
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Ветеран ВОВ назвал варварством снос памятников Красной армии в Польше 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Ридус
ВАРШАВА, 9 мая. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Ветеран Великой Отечественной войны, участвовавший в освобождении Польши, Чехословакии, Германии и Австрии, 95-летний Николай Мельников назвал варварством снос памятников Красной армии. Такую точку зрения он высказал в беседе с корреспондентом ТАСС после участия в акции «Бессмертный полк», которая прошла в среду в польской столице.
"Это варварство", — сказал он, отвечая на вопрос о массовом сносе мемориалов. «Есть группа господ, поощряющая работу этих людей, которые занимаются варварством», — добавил он, с сожалением отметив, что «никто с этим ничего не может сделать».
С благодарностью ветеран отозвался о людях, которые восстанавливают памятники красноармейцам в Польше. «Нам показали один из таких памятников в Миколине, который два года восстанавливался на средства, собранные в РФ. Очень хорошо, что, несмотря на условия, в Польше все-таки такая работа ведется. Народ все-таки знает, что было во время Великой Отечественной войны», — отметил участник войны.
Ветеран прекрасно помнит, как участвовал в освобождении Польши от фашизма. «С декабря 1944 года, когда мы прибыли в Сандомир, мы проделали очень большую работу», — рассказал он. По воспоминаниям Мельникова, в тот зимний период солдатам приходилось очень сложно, необходимо было делать переправы по льду, укреплять подходы к рекам, минировать и разминировать дороги.
"Мы были в очень хороших отношениях и с 1-й и со 2-й армией Войска Польского", — сказал он. «Как бы ни было нам трудно в войну, все-таки мы нашли возможность создать две такие армии. Это было совсем непросто», — напомнил ветеран, с сожалением указав, что в Польше теперь часто негативно оценивают совместную борьбу польских и советских солдат с фашизмом.
21 октября 2017 года в Польше вступил в силу обновленный закон о декоммунизации, который предусматривает снос памятников и мемориалов, отдающих «дань памяти лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй». Роль главного консультирующего органа, мнением которого могут руководствоваться власти на местах, в законе отведена Институту национальной памяти. Его эксперты считают, что к пропагандирующим коммунизм относятся около 230 памятников Красной армии в стране. Несколько десятков из них уже демонтированы.
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