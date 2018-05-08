Как оценили в Польше открытый в Катыни мемориал

Почти уже месяц назад, 20 апреля, в Катыни после реконструкции открыли мемориал, посвященный репрессированным советским гражданам.

В своем выступлении Валентина Матвиенко отметила, что на территории мемориального комплекса похоронены более 8 тысяч советских граждан и более 4 тысяч польских офицеров, и все они стали жертвами тоталитарного режима. По ее словам, мемориал в Катыни — символ общей трагедии россиян и поляков. Спикер Совета Федерации также коснулась темы сноса памятников воинам Красной армии в Польше и назвала происходящее варварством.

Помимо реставрации мемориального комплекса в Катыни был также отремонтирован музейно-выставочный центр, где появилась новая экспозиция «Россия и Польша. XX век. Страницы истории». Именно эта экспозиция привлекла внимание ряда польских СМИ, которые посвятили ей свои материалы.

Так популярное издание Onet. pl обращает внимание на то, что на выставке размещена информация о тысячах солдат Красной Армии попавших в плен во время польско-советской войны 1919−1920-х годов, которые погибли в польских концентрационных лагерях, а 17 сентября 1939 года показано, в свою очередь, как день помощи Польше со стороны России:

— Текст, размещенный в музее по поводу пакта Молотова-Риббентропа, заключенного между гитлеровской Германией и сталинским СССР, гласит: «В апреле-августе 1939 года Москва настаивала на согласии Польши на пропуск Красной армии к границам Германии в случае конфликта, однако безуспешно. В результате СССР, оказавшись не в состоянии обеспечить безопасность своих граждан, 23 августа 1939 года подписал пакт о ненападении с Германией». Добавлено затем, что 17 сентября, уже после победы немцев над польской армией, Красная армия вступила на территорию Западной Украины и Западной Беларуси с целью «взять под защиту жизнь и имущество населения этих земель», как говорилось в ноте советского правительства послу Польши, — пишет издание.

Кроме того в статье приводится высказывание посла Польши в Москве Влодимежа Марчиняка по поводу новой экспозиции:

— С нашей точки зрения является неоправданным возведение этого объекта в этом месте, и демонстрирование материалов, скорее, из области исторической политики, иногда граничащих с пропагандой, в месте памяти, — заявил он польским СМИ.

Комментируя слова Валентины Матвиенко о варварстве по отношению к памятникам Красной Армии, дипломат сказал, что воспринял их «не как критику, а только как политическое заявление, произнесенное в неподходящем месте и в неподходящее время».

Он добавил, что передал главе Совета Федерации польскую точку зрения и указал, что «практики, о которых она говорила, касаются Советской армии, а значит и советского государства, а не относятся к вопросу памяти о вкладе советских солдат в борьбе с III Рейхом».

Портал информационного телеканала TVN 24 сообщает о том, что россияне открыли в Катыни музей польско-российских отношений, который показывает их глазами Москвы.

— Теоретически новый музей показывает историю российско-польских отношений. Практически — показывает только точку зрения Москвы. В открытом в Катыни музее есть много о тысячах красноармейцев, которые погибли в польских концентрационных лагерях, — отмечается в материале.

Недовольство издания вызвал тот факт, что среди экспонатов музея в Катыни есть колючая проволока, которая, как гласит подпись, родом из «польского концлагеря», где погибали советские пленные войны 1920 года, а один из плакатов изображает «руку помощи» Советской армии 17 сентября 1939 года.

Как полагает издание новый музей, скорее, отдаляет друг от друга поляков и россиян. Выставка, по мнению издания, должна уменьшить стыд, который чувствуют, посещающие это место россияне, именно поэтому уже при входе на кладбище сообщается о десятках тысяч красноармейцев, погибших в польских лагерях.

— На катынском кладбище отныне доминирует политика и противоречивый взгляд на спорные моменты истории. В путеводителе по выставке есть осуждение сноса в Польше памятников Советской армии, — резюмируется в материале.

В качестве аргумента в статье приводится мнение российского историка и главы польской комиссии правозащитного общества «Мемориал» Александра Гурьянова , который критически оценивает новую экспозицию.

— Эта цель видна. Это релятивизация катынского преступления, чтобы оно не доросло до такого ранга, который на самом деле имеет: преступления исключительного, преступления в отношении военнопленных, — заключает историк.

По словам Гурьянова, который уже много лет исследует Катынское преступление, такой музей в этом месте демонстрирует отсутствие уважения к жертвам. Ведь в Катыни лежат останки более 4 тысяч польских офицеров, расстрелянных НКВД в 1940 году, а рядом с ними лежат останки нескольких тысяч россиян, расстрелянных советской властью, как враги народа. Поэтому с точки зрения историка Катынь могла бы объединить россиян и поляков, однако теперь, как он считает, это будет намного сложнее.

Стоит добавить, что Александр Гурьянов, полностью разделяет исторический нарратив, продвигаемый польскими властями. В частности, ранее в эфире радиостанции «Эхо Москвы» он заявил, что решение властей Польши о сносе памятников советским воинам является «вполне обоснованным», и, что их за это «трудно обвинить в каких-то нравственных упущениях». Также в 2015 году историк стал лауреатом премии Егора Гайдара «За выдающийся вклад в области истории».

Интернет-издание Do Rzeczy публикует статью журналиста Мачея Печиньского, посвященную вновь открытой экспозиции в Катыни. В ней он также подвергает критике статью министра культуры Владимира Мединского под названием «Уроки общей истории», появившуюся на портале История. РФ.

— Как о нас пишут на Востоке: Симметрия вин (а местами асимметрия не в пользу Польши), братство народов и варварство польских властей. Это вкратце интерпретация исторической политики Кремля в отношении Польши, представленной российским министром культуры Владимиром Мединским, — анонсирует автор свой материал.

В статье сообщается, что несколько дней назад в Катыни был открыт музей, посвященный российско-польским отношениям в XX веке, где на подготовленной по этому случаю выставке можно узнать, среди прочего, о советских военнопленных, которые умирали в «польских концлагерях» или о том, что Красная Армия 17 сентября 1939 года вторглась в Восточные Кресы, чтобы «взять под охрану имущество и жизнь жителей этих земель».

— Вместо исторической правды — историческая политика, пропаганда, имеющая целью отбеливание россиян и очернение поляков, — резюмирует Мачей Печиньский.

Далее автор проводит анализ статьи Владимира Мединского, посвященной российско-польским отношениям. В ней российский министр культуры напоминает о том, что советско-польская война 1919−1921 годов началась с нападения поляков. Это утверждение вызвало недовольство польского журналиста:

— Выходит так, что в польско-большевистской войне Польша была агрессивной стороной. В соответствии с кремлевским повествованием, конфликт начался с нападения на Россию — потому что так рассматривается поход на Киев, перед революцией, принадлежащий царской империи. А мнимое запланированное уничтожение советских военнопленных в польских лагерях — это часть так называемой операции «анти-Катынь», целью которой является представление казни польских офицеров в лесу под Смоленском, в качестве «мести» Сталина, — пишет он.

Однако больше всего автора возмутил содержащийся в статье тезис о том, что именно Мюнхенское соглашение 1938 года, когда Польша приняла участие в разделе Чехословакии, явилось причиной начала Второй мировой войны.

— Мединский информирует, что гости музея узнают о захвате поляками Заользья в 1938 году, после раздела Чехословакии. Акцентирование на этой позорной странице в польской истории имеет цель возложить на Варшаву вину за развязывание Второй мировой войны. Согласно этому нарративу, это не пакт Молотова-Риббентропа и нападение на Польшу, а Мюнхенское соглашение (собственно, воспользовавшись которым Польша аннексировала часть Тешинской Силезии) было первым актом агрессии со стороны Германии и де-факто началом мирового конфликта. В свою очередь, советское нападение на Польшу Мединский определяет эвфемистическим именем «вхождения Западной Украины и Западной Белоруссии в состав СССР», — отмечает он.

Далее журналист обращает внимание на утверждение российского министра культуры о ментальной близости русского и польского народов и цитирует его слова «Мы — братья. Мы обречены жить рядом друг с другом».

— Остается надеяться, что россияне от этой великой братской любви, не захотят — как это обычно бывало в истории — принудить «братский польский народ», к «возвращению в родной дом», — заключает он.

Точку зрения журналиста поддержало большинство читателей портала. Издание Do Rzeczy считается провластным, большинство его читателей являются сторонниками правящей партии ПиС, и по этой причине на сайте преобладают русофобские комментарии.

Ниже некоторые комментарии, собравшие «лайки».

Tepir

— Русские лживое быдло, выродившиеся славяне, степные голодранцы, ничего с вами не имеем общего, ни купить, ни продать, и вон из Польши русские портянки.

goj z polin

— А в чем заключается эта общность, если речь идет о русских? У нас с ними нет никакой общности, даже расовой и ментальной, это народ рабов, умеющих жить только под кнутом, которые в дополнение сами отказались от обладания индивидуальной душой и личной ответственности за свои поступки. (…)

Мешать в одну кучу российских жертв коммунизма и приравнивать их к жертвамам геноцида в Катыни — это большое интеллектуальное злоупотребление, это что-то вроде откровения, что первыми жертвами нацизма были немцы.

kowalski

— Потому что фактом является то, что от хазаро-большевиков пострадали как поляки, так и русские. И, к сожалению, проблемой является то, что российская сторона как-то не хочет освободиться от этого багажа. Например, Черняховский, который убивал поляков и русских, а для Москвы и дальше является героем.

Jajaraca

— Если кто-то утверждает, что поляки имеют что-то общее с украинцами, то должен смириться с тем, что они имеют еще больше общего с русскими. Украинцы — это просто еще более одичавшая версия русских, а извращенное изуверство, которое они на протяжении столетий продемонстрировали в отношении поляков, не имеет себе равных.

Czas prawdy

— Сталинская ментальность, все еще жива в России. Нет прогресса, не будет там демократии, в течение следующих 50 лет.

В то же время на портале информационного телеканала TVN 24 мнения интернет-пользователей разделились.

robocopter

— И как тут не быть русофобом. Пропагандистско-политический позор. Для темных россиян берущих правду с ТВ.

Konik___Garbusek

— Это варварство, с какой целью это разместили, чтобы обострить отношения?

Kubat

— Потому что только мы имеем право их обострять?

pistolet_prezesa

— Кто сеет ветер, тот пожнет бурю. Это побочный эффект «исторической политики» ПиС и продолжение «продвижения» Польши за рубежом.

Piotru70

— Может, пришло время прекратить ненужные нам войны?

Различные точки зрения также были представлены на портале Onet. pl.

Krzysztof Moczyróg

— Россиянам для памяти:

Декларация, размещенная на недавно открытый в Катыни выставке, что Красная армия вступила на территорию Западной Украины и Западной Беларуси, чтобы взять под защиту жизнь и имущество населения этих земель, а также размещение там портретов Сталина является отвратительным и недопустимым.

Имеет такой же самый подтекст, как будто в Освенциме кто-то поместил портрет Гитлера и при этом подписал, что Холокост имел целью защиту жизни и имущества населения оккупированных немцами земель от наплыва евреев. Господин Мединский, это ужас!

Alicja Urbaniak Janik

— Уничтожение памятников солдатам, погибшим в войне, не важно какой армии, я тоже считаю, варварством.

Каждый солдат выполняет приказ. Что бы было, если бы наши солдаты отказались выполнять приказ, даже когда это противоречит их взглядам, конечно анархия. Можете ли вы себе представить государство, чтобы командование говорило свое, а солдат делал свое-это абсурд. У нас есть сотни кладбищ солдат погибших во время первой мировой войны, которые не всегда были на нашей стороне, то может также скопом уничтожить их все? Являемся мы народом смелым, но также с комплексом неполноценности, и это объясняет, почему мы ломаем памятники.

В целом можно констатировать, что польской стороне, которая постоянно поднимает тему Катыни и Польского похода РККА в 1939 году, очень не понравилось когда ей напомнили о ее собственных грехах.

В 1919 году Польша развязала советско-польскую войну, когда в польских концлагерях по разным оценкам погибло от 25 до 89 тысяч пленных красноармейцев (польские историки признают цифру 16−17 тысяч человек). А в 1938 году Польша, по словам Уинстона Черчилля с жадностью гиены, приняла участие в разделе Чехословакии и урвала от нее Тешинскую область.

Тем не менее, в сегодняшней Польше не очень любят, когда припоминают об этих неприятных фактах и предпочитают с завидным постоянством предъявлять претензии к России.