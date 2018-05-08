На Южном Урале обнаружен разрушенный скотомогильник

Челябинской области муниципальное унитарное предприятие «Городская служба благоустройства» не следило за скотомогильником, расположенным в 1,5 километра от жилых домов в поселке Малый Бердяш.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора, обнаружилось, что забор, которым обнесено сооружение, в плачевном состоянии — часть ограждения завалена, в нем отсутствовали доски. Нарушена целостность одной из стен биотермической ямы, а фронтальная стена сооружения и вовсе обрушена. Кроме того, отверстие ямы не закрыто крышкой.

При этом у предприятия отсутствовали документы, подтверждающие эксплуатацию скотомогильника, доставку биологических отходов и акты проведения дезинфекции специализированного автотранспорта и самого сооружения.

По результатам проверки был составлен протокол об административном правонарушении по статье «Нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов». Директор МУП «ГСБ» привлечен к ответственности.