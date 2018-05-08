Ещё
На Южном Урале обнаружен разрушенный скотомогильник
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Южном Урале обнаружен разрушенный скотомогильник 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
В Челябинской области муниципальное унитарное предприятие «Городская служба благоустройства» не следило за скотомогильником, расположенным в 1,5 километра от жилых домов в поселке Малый Бердяш.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора, обнаружилось, что забор, которым обнесено сооружение, в плачевном состоянии — часть ограждения завалена, в нем отсутствовали доски. Нарушена целостность одной из стен биотермической ямы, а фронтальная стена сооружения и вовсе обрушена. Кроме того, отверстие ямы не закрыто крышкой.
При этом у предприятия отсутствовали документы, подтверждающие эксплуатацию скотомогильника, доставку биологических отходов и акты проведения дезинфекции специализированного автотранспорта и самого сооружения.
По результатам проверки был составлен протокол об административном правонарушении по статье «Нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов». Директор МУП «ГСБ» привлечен к ответственности.
Уралинформбюро: последние новости
Российский ядерный удар уничтожит 143 города в США Шадринцев напугали черви в водопроводной воде Будущим нефтяникам показали установки Антипинского НПЗ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп решил судьбу Ирана105
На «Евровидении» произошло ЧП63
Киев и Крымский мост: смотреть больно до слез, а приходится144
Астролог предсказал победу Путина и пожалел63
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК1115
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:30
Армения получила нового премьер-министра
В мире
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
01:42
Штурмовик Ил-2 пронесся над Германией
Армия Общество
00:11
Многоэтажка вспыхнула в Москве
Происшествия Общество
02:43
ЕС готовит новые антироссийские санкции
Политика Другое
01:04
Пугачева дала откровенное интервью
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение