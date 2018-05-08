В Костроме продолжается прием ходатайств о занесении на городскую Доску почета

В соответствии с решением Думы города Костромы от 24.12.2009 № 98 «О Доске почета муниципального образования городского округа город Кострома» Общественной палатой при Думе города Костромы проводится прием ходатайств от организаций всех форм собственности, зарегистрированных в городе Костроме, о занесении на Доску почета граждан, признанных по итогам их служебной, профессиональной и иной деятельности наиболее достойными поощрения.

Ходатайства принимают в рабочие дни с 8.00 до 17.00 по адресу: ул. Советская, д. 1, Дума города Костромы, контактный телефон 45-05-05. Прием ходатайств продлится до 15 июня 2018 года, сообщает пресс-служба Думы Костромы.

Критериями отбора кандидатур является:

— внедрение научных разработок, новых технологий и инновационных программ, вклад в социально-экономическое развитие города Костромы, экономику, производство, науку, культуру, искусство, воспитание и образование, здравоохранение, правопорядок и общественную безопасность;

— участие или победа в конкурсах, соревнованиях, смотрах, фестивалях, выставках, ярмарках, а также получение наград различного уровня за трудовую и профессиональную деятельность;

— наличие стажа работы на территории города Костромы в одной из сфер деятельности, не менее десяти лет и стажа по последнему месту работы не менее трех лет.

К ходатайству о занесении на Доску почета, форма которого утверждена решением Думы, прилагаются:

— выписка из протокола общего собрания коллектива организации либо решение органа управления организации о выдвижении гражданина, заверенные уполномоченным лицом и печатью организации (при наличии печати);

— копии наградных документов, полученных за заслуги (если имеются);

— копия трудовой книжки;

— согласие гражданина о выдвижении его кандидатуры для занесения на Доску почета;

— согласие гражданина на обработку его персональных данных, оформляемое в соответствии с требованиями, установленными статьей 9 Федерального закона «О персональных данных».