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В Костроме продолжается прием ходатайств о занесении на городскую Доску почета
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В Костроме продолжается прием ходатайств о занесении на городскую Доску почета 

k1news.ru 2 часа назад
В соответствии с решением Думы города Костромы от 24.12.2009 № 98 «О Доске почета муниципального образования городского округа город Кострома» Общественной палатой при Думе города Костромы проводится прием ходатайств от организаций всех форм собственности, зарегистрированных в городе Костроме, о занесении на Доску почета граждан, признанных по итогам их служебной, профессиональной и иной деятельности наиболее достойными поощрения.
Ходатайства принимают в рабочие дни с 8.00 до 17.00 по адресу: ул. Советская, д. 1, Дума города Костромы, контактный телефон 45-05-05. Прием ходатайств продлится до 15 июня 2018 года, сообщает пресс-служба Думы Костромы.
Критериями отбора кандидатур является:
— внедрение научных разработок, новых технологий и инновационных программ, вклад в социально-экономическое развитие города Костромы, экономику, производство, науку, культуру, искусство, воспитание и образование, здравоохранение, правопорядок и общественную безопасность;
— участие или победа в конкурсах, соревнованиях, смотрах, фестивалях, выставках, ярмарках, а также получение наград различного уровня за трудовую и профессиональную деятельность;
— наличие стажа работы на территории города Костромы в одной из сфер деятельности, не менее десяти лет и стажа по последнему месту работы не менее трех лет.
К ходатайству о занесении на Доску почета, форма которого утверждена решением Думы, прилагаются:
— выписка из протокола общего собрания коллектива организации либо решение органа управления организации о выдвижении гражданина, заверенные уполномоченным лицом и печатью организации (при наличии печати);
— копии наградных документов, полученных за заслуги (если имеются);
— копия трудовой книжки;
— согласие гражданина о выдвижении его кандидатуры для занесения на Доску почета;
— согласие гражданина на обработку его персональных данных, оформляемое в соответствии с требованиями, установленными статьей 9 Федерального закона «О персональных данных».
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