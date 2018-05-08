Дмитрий Миронов: «Замусоривание прибрежной полосы свидетельствует не только о потребительском отношении к природе, но и наплевательском отношении к собственной безопасности» 

Жители Иркутской области присоединились к ежегодной Всероссийской акции «Чистый берег», проводимой с 2014 года
под эгидой МЧС России. Наведение и поддержание санитарного порядка на берегах водоемов, развитие общественной активности и бережного отношения
граждан к природе, воспитание у подрастающего поколения экологической
культуры — вот ключевые направления этого масштабного мероприятия.
На территории нашего региона из-за климатических особенностей акция проводится в два этапа. Первый
традиционно проходит в конце апреля в южных и центральных районах,
второй — в северных районах — в середине мая.
Помимо сотрудников МЧС России, в акции
принимают участие представители администраций муниципальных образований,
общественных организаций, воспитанники и учащиеся интернатов и общеобразовательных учебных учреждений, патриотических клубов,
волонтеры. За пять апрельских дней ими было очищено от мусора 36 550 метров береговой полосы 23 водных объектов, в том числе озера Байкал,
Братского водохранилища, рек Ангары, Иркута, Лены, Киренги, Бирюсы, Уды,
Куты, прудов Тилим, Будагово и Безымянный в районе села Гуран. Более
800 жителей Иркутской области откликнулись на призыв помочь в уборке
территории!
По словам Дмитрия Миронова, главного
государственного инспектора Иркутской области по маломерным судам,
замусоривание прибрежной полосы свидетельствует не только о потребительском отношении к природе, но и наплевательском отношении к собственной безопасности.
«Все это последствия равнодушия, а ведь
именно оно зачастую становится причиной многих трагедий на воде. Широкая
общественная поддержка таких акций способствует привлечению внимания к имеющейся проблеме неорганизованного отдыха граждан», — подчеркнул он.