Ещё
400 баннеров за 11 млн рублей расскажут о выборах в Заксобрание Ростовской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

400 баннеров за 11 млн рублей расскажут о выборах в Заксобрание Ростовской области 

Деловое сообщество 2 часа назад
Контракт на сумму в 11,1 млн рублей из областного бюджета размещен на сайте госзакупок. Конкурс на оказание услуг по разработке, изготовлению и размещению информационных материалов на объектах наружной рекламы в период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного собрания Ростовской области открыт.
Выигравшая тендер фирма должна будет разместить 400 баннеров в Ростове и области. Висеть они будут с 1 июля по 9 сентября 2018 года. Из них 55 объектов должны быть расположены в донской столице, не менее 10 на федеральных трассах, а также на западном и южном подъезде к Ростову. Всего в списке более 200 адресов в 11 городских округах Ростовской области.
Фирма подрядчик должна также обеспечить сохранность билбордов на все время их размещения. Если какой-либо будет поврежден, победитель конкурса должен произвести их замену за свой счет в течение 48 часов. Выборы в Законодательное собрание Ростовской области будут проходить 8 сентября 2018 года.
Деловое сообщество: последние новости
Полчища гусениц заполонили парк Островского в Ростове «Крокус Сити» планирует построить в Ростове компания Crocus Group В Ростовской области появится центр по сопровождению концессий
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп решил судьбу Ирана119
На «Евровидении» произошло ЧП67
Киев и Крымский мост: смотреть больно до слез, а приходится159
Астролог предсказал победу Путина и пожалел69
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК1119
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:30
Армения получила нового премьер-министра
В мире
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
01:42
Штурмовик Ил-2 пронесся над Германией
Армия Общество
00:11
Многоэтажка вспыхнула в Москве
Происшествия Общество
02:43
ЕС готовит новые антироссийские санкции
Политика Другое
01:04
Пугачева дала откровенное интервью
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение