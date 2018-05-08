400 баннеров за 11 млн рублей расскажут о выборах в Заксобрание Ростовской области

Контракт на сумму в 11,1 млн рублей из областного бюджета размещен на сайте госзакупок. Конкурс на оказание услуг по разработке, изготовлению и размещению информационных материалов на объектах наружной рекламы в период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного собрания Ростовской области открыт.

Выигравшая тендер фирма должна будет разместить 400 баннеров в Ростове и области. Висеть они будут с 1 июля по 9 сентября 2018 года. Из них 55 объектов должны быть расположены в донской столице, не менее 10 на федеральных трассах, а также на западном и южном подъезде к Ростову. Всего в списке более 200 адресов в 11 городских округах Ростовской области.

Фирма подрядчик должна также обеспечить сохранность билбордов на все время их размещения. Если какой-либо будет поврежден, победитель конкурса должен произвести их замену за свой счет в течение 48 часов. Выборы в Законодательное собрание Ростовской области будут проходить 8 сентября 2018 года.