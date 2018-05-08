В Самаре участников Парада Победы посвятили в Юнармейцы

Юнармейцы произнесли клятвенные слова у памятника легендарному штурмовику «Ил-2».

Самаре состоялась торжественная церемония вступления более 25 школьников-участников Парада Победы в ряды всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Юнармейцы произнесли клятвенные слова у памятника легендарному штурмовику «Ил-2». Привел молодое поколение к присяге заместитель командующего 2-й общевойсковой армии полковник Павел Олексюк.

9 мая на военном параде в ознаменование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне новоиспеченным юнармейцам отряда «Дозор» предоставлено эксклюзивное право, пройти по центральной площади Самары в головной части войск парадного расчета.