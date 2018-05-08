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В Самаре участников Парада Победы посвятили в Юнармейцы
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В Самаре участников Парада Победы посвятили в Юнармейцы 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Юнармейцы произнесли клятвенные слова у памятника легендарному штурмовику «Ил-2».
В Самаре состоялась торжественная церемония вступления более 25 школьников-участников Парада Победы в ряды всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
Юнармейцы произнесли клятвенные слова у памятника легендарному штурмовику «Ил-2». Привел молодое поколение к присяге заместитель командующего 2-й общевойсковой армии полковник Павел Олексюк.
9 мая на военном параде в ознаменование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне новоиспеченным юнармейцам отряда «Дозор» предоставлено эксклюзивное право, пройти по центральной площади Самары в головной части войск парадного расчета.
Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке Президента Российской Федерации. Движение имеет свои отделения во всех регионах страны. В Центральном военном округе для них шефскую помощь оказывают все соединения и воинские части.
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