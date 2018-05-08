Петербург в розовых цветах: в Ботаническом саду зацвела сакура

Событие сезона в Санкт-Петербурге . В Ботаническом саду зацвела сакура, передает «МИР 24».

В Северной столице России это происходит на месяц позже, чем в Японии . Почти всегда это случается в начале мая. Сейчас розовые бутоны раскрылись почти на всех деревьях. Их в парке около сотни. Все считаются коллекционными.

Первые кустарники японской вишни появились в сквере еще в 80-х годах прошлого века.

Отметим, что национальная традиция любования цветами сакуры называется у японцев ханами. Метель из лепестков захватывает тротуары, обочины дорог и, конечно, городские парки. Люди идут туда семьями. Некоторые приезжают за тысячи километров, чтобы полюбоваться на эту красоту. Ведь ханами — это не только прогулка, но и пикник под цветущими деревьями. В этой многовековой традиции японцы видят глубокий смысл. Она напоминает им о красоте и быстротечности жизни.

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