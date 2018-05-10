WSJ: Китай на торговых переговорах с США может предложить увеличить импорт

Как считают эксперты газеты, прибывающий на будущей неделе с визитом в США вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, как ожидается, представит конкретные предложения по сокращению дисбаланса в торговле с США. Точные сроки визита китайской делегации на названы.

В 2017 году дефицит США в торговле с Китаем составил $375 млрд, и торговые противоречия становятся все более значительными. В этой связи отмечается, что с января нынешнего года, когда США впервые пригрозили Китаю ввести повышенные тарифы на китайские товары, американские экспортеры начали сталкиваться с проблемами при доступе на китайский рынок: на таможне задерживали партии американских автомашин, в отношении партий свинины применялись жесткие меры инспекции, а в отношении соевых бобов и другой сельхозпродукции — угрозы повышения тарифов.

В ходе состоявшегося в Пекине раунда переговоров, напомнила газета, США добивались от КНР прекращения субсидирования высокотехнологичного сектора экономики, что китайская сторона сочла неприемлемым, а Пекин, со своей стороны, требовал, чтобы США ослабили контроль за китайскими инвестициями, что, по данным The Wall Street Journal, Вашингтон считает невозможным.