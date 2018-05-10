WSJ: Китай на торговых переговорах с США может предложить увеличить импорт 

НЬЮ-ЙОРК, 10 мая. /ТАСС/. КНР на предстоящих на будущей неделе в Вашингтоне переговорах по вопросам торговли, по данным газеты The Wall Street Journal, вероятно, предложит США увеличить импорт американских товаров с тем, чтобы избежать торговой войны.
Как считают эксперты газеты, прибывающий на будущей неделе с визитом в США вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, как ожидается, представит конкретные предложения по сокращению дисбаланса в торговле с США. Точные сроки визита китайской делегации на названы.
В 2017 году дефицит США в торговле с Китаем составил $375 млрд, и торговые противоречия становятся все более значительными. В этой связи отмечается, что с января нынешнего года, когда США впервые пригрозили Китаю ввести повышенные тарифы на китайские товары, американские экспортеры начали сталкиваться с проблемами при доступе на китайский рынок: на таможне задерживали партии американских автомашин, в отношении партий свинины применялись жесткие меры инспекции, а в отношении соевых бобов и другой сельхозпродукции — угрозы повышения тарифов.
В ходе состоявшегося в Пекине раунда переговоров, напомнила газета, США добивались от КНР прекращения субсидирования высокотехнологичного сектора экономики, что китайская сторона сочла неприемлемым, а Пекин, со своей стороны, требовал, чтобы США ослабили контроль за китайскими инвестициями, что, по данным The Wall Street Journal, Вашингтон считает невозможным.
Администрация президента США Дональда Трампа 3 апреля обнародовала список продукции, импортируемой из Китая, в отношении которой министерство торговли Соединенных Штатов намеревается ввести дополнительные 25%-ной пошлины. В ответ Госсовет КНР опубликовал перечень американских товаров, на которые могут быть установлены аналогичные сборы. Вступление в силу ответных мер напрямую зависит от того, будут ли США действовать в соответствии с оглашенными намерениями.