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КНР считает желание США достичь консенсуса по торговле позитивным сигналом
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КНР считает желание США достичь консенсуса по торговле позитивным сигналом 

РИА Новости 25 минут назад
ПЕКИН, 8 мая — РИА Новости. Сообщения Белого дома о проведении очередного раунда торговых переговоров с китайской стороной демонстрируют желание Вашингтона достичь консенсуса по этой проблеме, и для КНР это положительный сигнал, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Ранее официальный представитель Белого дома сообщила, что вице-премьер госсовета КНР Лю Хэ, который участвовал в переговорах по торговым противоречиям с американской делегацией в Пекине 3-4 мая, посетит Вашингтон на этой неделе для проведения дальнейших двусторонних консультаций.
"Мы отметили заявления официального представителя Белого дома. Мы считаем, что это демонстрирует желание США достичь консенсуса с китайской стороной по торговым вопросам, мы расцениваем это как позитивный сигнал", — сказал дипломат.
При этом он не подтвердил, поедет ли вице-премьер Лю Хэ в Вашингтон на этой неделе.
"Что касается ожиданий Китая от этих переговоров, то дискуссии (по торговле между США и КНР — ред.) проводились здесь, в Пекине, и мы опубликовали соответствующую информацию", — отметил китайский дипломат.
Он добавил, что имеющиеся между сторонами противоречия можно надлежащим образом урегулировать путем проведения равноправных и честных консультаций, что поспособствует дальнейшему развитию двусторонних связей.
Переговоры США и КНР по торговле проходили в Пекине 3-4 мая. В делегацию США вошли министр финансов Стивен Мнучин, министр торговли Уилбур Росс, торговый представитель в ранге министра Роберт Лайтхайзер, помощники президента США Ларри Кудлоу и Питер Наварро, а также посол США в КНР Терри Брэнстед. Делегацию китайской стороны возглавлял вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.
Ранее Трамп пригрозил ввести многомиллиардные ввозные пошлины на китайские товары, заявив, что Пекин нарушает принципы свободной торговли, занимаясь демпингом и требуя обязательной передачи китайским фирмам технологий тех фирм, которые хотят работать на китайском рынке.
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