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КНР не изменит позицию на торговых переговорах с США
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КНР не изменит позицию на торговых переговорах с США 

Вести Экономика 13 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 10 мая — «Вести. Экономика». Китай продолжит выступать против протекционизма в ходе торговых переговоров с США. Об этом заявил официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн, пишет Reuters.
Фото: EPA/FENG LI / POOL
Пекин в среду подтвердил, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ посетит Вашингтон для обсуждения торговых вопросов. Сейчас стороны готовятся к очередному раунду переговоров, после того как американская делегация посетила Пекин на прошлой неделе.
США должны перестать использовать угрозы в отношении Китая, заявил Гао Фэн во время брифинга.
"Позиция Китая не изменилась и не изменится", — сказал он, подчеркнув, что Китай выступает против протекционизма и односторонних мер в сфере торговли.
Ранее Пекин заявлял, что не будет вести переговоры по вопросам, касающимся основных интересов Китая. О чем именно идет речь, не уточнялось.
"Мы надеемся, что китайско-американские торговые отношения могут стать мощной движущей силой для устойчивого роста мировой экономики", — отметил Гао.
Как сообщали «Вести. Экономика», на прошлой неделе двухдневные переговоры американской делегации с представителями Госсовета КНР не привели к реальным изменениям в торговых спорах между двумя странами.
По итогам переговоров, прошедших 3-4 мая в Пекине, «стороны признали, что по некоторым вопросам по-прежнему существуют большие разногласия». США и Китай смогли договориться только о «продолжении переговоров в дальнейшем».
Между тем, товарооборот между Китаем и США в январе-апреле вырос на 13,2% и составил $191,5 млрд, показали данные Главного таможенного управления КНР.
Экспорт из Китая в США за этот период вырос на 13,9% до $135,9 млрд Импорт из США в Китай увеличился на 11,6% до $55,6 млрд
Профицит торгового баланса Китая с США в апреле увеличился до $22,19 млрд по сравнению с $15,43 млрд в марте.
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